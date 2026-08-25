Χαλκιδική: Αποκαταστάθηκαν οι ζημιές στα συστήματα πρόσβασης ΑμεΑ σε Νέα Μουδανιά και Νέα Φλογητά

Αποκαταστάθηκαν από τον Δήμο Nέας Προποντίδας οι ζημιές που είχαν προκληθεί στα συστήματα αυτόνομης πρόσβασης ΑμεΑ στη θάλασσα σε Νέα Μουδανιά και Νέα Φλογητά.

Στα Νέα Μουδανιά είχε καταστραφεί το ειδικό κάθισμα, ενώ στα Νέα Φλογητά είχαν προκληθεί φθορές στα ηλεκτρονικά συστήματα. Μετά τις εργασίες αποκατάστασης, οι εγκαταστάσεις είναι και πάλι διαθέσιμες για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία.

Παράλληλα, ο Δήμος Νέας Προποντίδας απευθύνει έκκληση για σεβασμό και προστασία των συγκεκριμένων υποδομών, επισημαίνοντας τη σημασία τους για την ισότιμη και αυτόνομη πρόσβαση στη θάλασσα, καλώντας όσους γνωρίζουν κάτι για τις συγκεκριμένες καταστροφές, να βοηθήσουν ώστε να προστατευθεί η δημόσια περιουσία και, κυρίως, το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να απολαμβάνει τη θάλασσα χωρίς εμπόδια και χωρίς αποκλεισμούς.