Χαλκιδική: Αποκαλυπτήρια μνημείου για την αστυνομικό Μαρία Ζαφείρη- Μ. Χρυσοχοΐδης: «Τιμάμε τη μνήμη μιας σπουδαίας γυναίκας»

Τελετή αποκαλυπτηρίων μνημείου στη μνήμη της Ανθυπαστυνόμου Μαρίας Ζαφείρη, καθώς και μετονομασίας της κοινοτικής οδού μπροστά από το Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας πραγματοποιήθηκε το πρωί, παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Η 46χρονη αστυνομικός, μητέρα τεσσάρων παιδιών, είχε αφήσει την τελευταία της πνοή στις 14/6/2025 στο Ιπποκράτειο όπου νοσηλευόταν σοβαρά τραυματισμένη από διερχόμενο φορτηγάκι, κοντά στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής. Η γυναίκα ήταν μέρος πληρώματος περιπολικού του Α.Τ Σιθωνίας, όταν, κατά τη διάρκεια περιπολίας, βρέθηκε μπροστά σε επεισόδιο ανάμεσα σε δύο οδηγούς, έναν 26χρονο και έναν 33χρονο, στο 41ο χλμ. της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών – Σάρτης. Η αστυνομικός κι ένας συνάδελφός της πήγαν να μεσολαβήσουν για να χωρίσουν τους δύο οδηγούς, αλλά εκείνη τη στιγμή πέρασε από το σημείο ένα φορτηγάκι, με οδηγό 62χρονο ψαρά που παρέσυρε τον 33χρονο και την αστυνομικό. Ο άνδρας έχασε επιτόπου τη ζωή του, ενώ η αστυνομικός διακομίστηκε βαριά τραυματισμένη, αρχικά στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και ακολούθως στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» της Θεσσαλονίκης, μετά στη ΜΕΘ του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου και έπειτα στην εντατική του Ιπποκρατείου, όπου και κατέληξε.

«Σήμερα τιμάμε τη μνήμη μιας σπουδαίας γυναίκας», τόνισε στην ομιλία του ο κ. Χρυσοχοΐδης και αναφερόμενος στη γνωριμία του μαζί της, σημείωσε ότι εντυπωσιάστηκε από τη φλόγα με την οποία αναφερόταν στα ζητήματα αρμοδιότητάς της, κάνοντας μια σειρά παρατηρήσεις για καλύτερη οδική ασφάλεια στη Χαλκιδική.

«Η Μαρία Ζαφείρη έπεσε στο καθήκον, στην κυριολεξία. Σταμάτησε κάπου γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα στο δρόμο, για να ελέγξει και να βοηθήσει. Πόσο σπουδαίο είναι αυτό για έναν άνθρωπο, για έναν αστυνομικό -και η ίδια είχε το στοιχείο της αλληλεγγύης μέσα της. Και είναι σπουδαίο, γιατί ζούμε σε μια εποχή που η αλληλεγγύη είναι ζητούμενο διαρκώς απέναντι στη βία, σε όλα αυτά που συμβαίνουν στους δρόμους μας, όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές», είπε ο υπουργός, κάνοντας τα αποκαλυπτήρια του μνημείου ως συμβολική τιμή και το ελάχιστο, όπως είπε, που μπορεί να γίνει για τη Μαρία Ζαφείρη.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στην επικινδυνότητα του επαγγέλματος του αστυνομικού και στην αποστολή των ανδρών και γυναικών της που κάθε μέρα, όλο και περισσότερο, αντιμετωπίζουν δυσκολίες επειδή αυξάνεται η βία, αυξάνονται οι απειλές και οι κίνδυνοι και γενικότερα διακυβεύεται διαρκώς η ασφάλεια.

Κάνοντας μνεία στην οδική ασφάλεια, σημείωσε ότι είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίζει για να μειώνονται τα θύματα των τροχαίων ατυχημάτων, αλλά και να γίνει η χώρα μας πρότυπο ασφάλειας. «Έχουμε κάνει κάποια βήματα, αλλά ο στόχος μας είναι η επιβολή του νόμου για όσους δεν αντιλαμβάνονται ότι η νομιμότητα αποτελεί προϋπόθεση για την κοινωνική συμβίωση. Γι’ αυτό έχει αυστηροποιηθεί ο ΚΟΚ, έχουν πληθύνει οι έλεγχοι της Τροχαίας στους δρόμους και έχουμε για πρώτη φορά, μετά από δεκαετίες, μια σημαντική μείωση των ατυχημάτων», συμπλήρωσε.

«Η Μαρία θα μείνει ανεξίτηλη στις καρδιές και την ψυχή μας και θα είμαστε πάντα εδώ, κάθε χρόνο, να κάνουμε μια εκδήλωση για να τιμάμε τη μνήμη της, την οικογένεια της και όλους τους αστυνομικούς που πέφτουν στο καθήκον», κατέληξε.

Βαθιά συγκινημένος ο σύζυγος της Μαρίας Ζαφείρη, Ελευθέριος Κρίκης, τη χαρακτήρισε εξαιρετική σύζυγο και μάνα, που σκεφτόταν πάντα τον άλλον και ήθελε να βοηθήσει, όπως έγινε και στο μοιραίο περιστατικό. Συγκινημένος και ο δήμαρχος Σιθωνίας, Ιωάννης Μαλλίνης, μίλησε για τη Μαρία, η οποία και ως πολίτης θα έκανε το ίδιο, δείχνοντας αγάπη, όπως είπε.

Από την πλευρά της, η Αστυνόμος Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, τόνισε ότι η θυσία της Μαρίας Ζαφείρη αποτελεί διαχρονικό σύμβολο του υψηλού αισθήματος ευθύνης που διακρίνει τις γυναίκες και τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι καθημερινά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, συχνά θέτοντας τη δική τους ζωή σε κίνδυνο για να προστατεύσουν τη ζωή των άλλων.