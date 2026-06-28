Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές τη Δευτέρα λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους θα τεθεί σε ισχύ τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, από τις 8 το πρωΐ έως τις 8 το βράδυ, σε δασικές περιοχές των δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.

Το μέτρο αποφασίστηκε με απόφαση της αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, Αικατερίνης Ζωγράφου, στο πλαίσιο των προληπτικών δράσεων για την προστασία των δασικών εκτάσεων και της δημόσιας ασφάλειας.

Συγκεκριμένα, η απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει στις εξής περιοχές:

α) στη Χερσόνησο Κασσάνδρας («Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» Τ.Κ. Παλιουρίου),

β) στη Χερσόνησο Σιθωνίας (Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και την Συκιά),

γ) στο Δήμο Αριστοτέλη (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου).

Η απαγόρευση ισχύει από τις 08:00 π.μ. της 29ης Ιουνίου 2026 μέχρι τις 20.00 μ.μ. της 29ης Ιουνίου 2026.