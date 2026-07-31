Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω κινδύνου πυρκαγιάς

Απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (Δείκτης Επικινδυνότητας 3).
⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥 για αύριο Παρασκευή 31/07
🟠 Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣ σε:
📍 #Αττική & #Κύθηρα #Βοιωτία #Φωκίδα #Αιτωλοακαρνανία
📍 #Αργολίδα #Κορινθία #Λακωνία
📍 #Κρήτη #Κυκλάδες
📍 νησιά ΒΑ #Αιγαίου #Σκύρο
📍 περιοχές #Εύβοιας #Φθιώτιδας #Αχαΐας #Ηλείας… pic.twitter.com/NMpLqLiJwK
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 30, 2026
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής η απαγόρευση θα ισχύσει από τις 8.00 το πρωί έως τις 8.00 το βράδυ στις εξής περιοχές:
Δήμος Κασσάνδρας: Χερσόνησος Κασσάνδρας – «Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό έως Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τ.Κ. Παλιουρίου.
Δήμος Σιθωνίας: Χερσόνησος Σιθωνίας – Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά.
Δήμος Αριστοτέλη: (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου).
Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ