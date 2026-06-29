ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου φωτιάς

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Την απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη ανακοίνωσε η Αντιπεριφέρεια Χαλκιδικής, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της αντιπεριφερειάρχη Κατερίνας Ζωγράφου, το μέτρο θα ισχύει αύριο Τρίτη 30 Ιουνίου από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στις εξής περιοχές:

  • Χερσόνησος Κασσάνδρας: «Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» Τ.Κ. Παλιουρίου
  • Χερσόνησος Σιθωνίας: Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και την Συκιά
  • Δήμος Αριστοτέλη: Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου
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