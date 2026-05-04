ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χαλκιδική: Άνδρας μπήκε με μαχαίρι σε σπίτι και τραυμάτισε οικογένεια

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
sms

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, στη Χαλκιδική όταν ένας άνδρας μπήκε σε κατοικία και τραυμάτισε με μαχαίρι, τρία άτομα.

Ένας 32χρονος Ουκρανός, περίπου στις 21.00 μπήκε σε σε πολυτελές συγκρότημα κατοικιών, στην περιοχή της Χανιώτης και με μαχαίρι επιτέθηκε σε σε 75χρονο Ούγγρο, τραυματίζοντάς τον, όπως επίσης και τη Γερμανίδα σύντροφο του, 59 ετών και τον γιο της 40 ετών.

Ο 32χρονος συνελήφθη και αύριο θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή.

FacebookTwitterLinkedinEmail