Χαλκιδική: Άνδρας μπήκε με μαχαίρι σε σπίτι και τραυμάτισε οικογένεια

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, στη Χαλκιδική όταν ένας άνδρας μπήκε σε κατοικία και τραυμάτισε με μαχαίρι, τρία άτομα.

Ένας 32χρονος Ουκρανός, περίπου στις 21.00 μπήκε σε σε πολυτελές συγκρότημα κατοικιών, στην περιοχή της Χανιώτης και με μαχαίρι επιτέθηκε σε σε 75χρονο Ούγγρο, τραυματίζοντάς τον, όπως επίσης και τη Γερμανίδα σύντροφο του, 59 ετών και τον γιο της 40 ετών.

Ο άνδρας φαίνεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ μετά από έρευνα στο σπίτι του, βρέθηκε μαχαίρι. Το ζευγάρι διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, ενώ ο γιος φέρει ελαφρά χτυπήματα.

Ο 32χρονος συνελήφθη και αύριο θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή.