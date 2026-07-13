Χαλκιδική: Ανατροπή τουριστικού σκάφους στην Ιερισσό

Συναγερμός σήμανε στις αρχές το μεσημέρι της Κυριακής, για την ανατροπή μικρού επί μίσθωσης σκάφους , στη θαλάσσια περιοχή του νησιού «Αμπελίτσι» , στη Σιθωνία Χαλκιδικής .

Στο σημείο μετέβησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής, όπου εντόπισαν το σκάφος ημιβυθισμένο. Τα τέσσερα άτομα που επέβαιναν στο σκάφος, τρεις ημεδαποί και ένας υπήκοος Αλβανίας, βρέθηκαν σε αβαθή ύδατα κοντά στην ακτή και περισυλλέχθηκαν από ταχύπλοο σκάφος, καλά στην υγεία τους.

Η ημιβυθισμένη λέμβος ρυμουλκήθηκε από υπαλλήλους της επιχείρησης εκμίσθωσης.

Από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους της λέμβου μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας, ενώ από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.