Τους τέσσερις βασικούς άξονες στους οποίους στηρίζεται η ανάδειξη της Ελλάδας σε σταυροδρόμι διασυνδεσιμότητας της Ευρώπης με την Ασία ανέπτυξε το μεσημέρι της Τετάρτης ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην οικία του πρέσβη της Δημοκρατίας της Κορέας, Ju-Seong Lim, με τίτλο «Ευρασιατική Σύνοδος: Η κορυφαία πύλη διασύνδεσης Ευρώπης και Ασίας».

Ο υφυπουργός, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, τόνισε την ανάγκη για στρατηγική συνεργασία μεταξύ διαφορετικών περιφερειών, αναφέρθηκε στη σημασία των στρατηγικών οικονομικών διαδρόμων, καθώς και στους ψηφιακούς και ναυτιλιακούς διαδρόμους, ενώ έκανε ειδική αναφορά στη διασυνδεσιμότητα μεταξύ των ανθρώπων.

Ο κ. Θεοχάρης σημείωσε ότι για πολλά χρόνια η Ελλάδα θεωρούνταν χώρα στην άκρη της Ευρώπης, ενώ σήμερα αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο ως χώρα που βρίσκεται στο σταυροδρόμι της. Ανέπτυξε επίσης τέσσερις βασικούς άξονες που, όπως εξήγησε, συνέβαλαν σε αυτή την εξέλιξη.

Στην ομιλία του με τίτλο «Η Ελλάδα στο σταυροδρόμι της διασυνδεσιμότητας», ο υφυπουργός ανέπτυξε ως πρώτο άξονα την ανάγκη για στρατηγική συνεργασία μεταξύ διαφορετικών περιφερειών. Ειδικότερα, είπε ότι η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από κατακερματισμό, καθώς διακόπτονται οι αλυσίδες εφοδιασμού, οι θαλάσσιες οδοί δέχονται επιθέσεις και ενισχύεται η τάση αναδίπλωσης σε συνασπισμούς.

Σε ό,τι αφορά στις επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, τόνισε ότι η Ελλάδα δεν έμεινε αμέτοχη. Εξήγησε ότι στη Λάρισα φιλοξενείται το αρχηγείο της ναυτικής επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης «ASPIDES», υπό ελληνική διοίκηση, ενώ ελληνικές φρεγάτες, μαζί με φρεγάτες των Ευρωπαίων εταίρων, συνόδευσαν εμπορικά πλοία στην περιοχή.

«Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας δεν αποτελεί περιφερειακό ζήτημα, αλλά παγκόσμιο δημόσιο αγαθό» είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ελλάδα απαντά στον κατακερματισμό όχι με βάση το δίλημμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, αλλά με το να οικοδομήσει γέφυρες μεταξύ τους, με βάση το διεθνές δίκαιο, το Δίκαιο της Θάλασσας και τον αμοιβαίο σεβασμό.

Μίλησε επίσης για την Ελληνική προεδρία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), την οποία η χώρα μας ασκεί έως το τέλος του έτους, έχοντας θέσει ως προτεραιότητα την «Ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας».

Σε ό,τι αφορά στην οικονομική διπλωματία είπε ότι η Ελλάδα υιοθέτησε φέτος το πρώτο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας για την περίοδο 2026–2030, το οποίο θέτει ως στόχο την αύξηση των εξαγωγών κατά 40% έως το 2030. Όπως σημείωσε, κάθε χρόνο θα υλοποιούνται περίπου 760 δράσεις σε περισσότερες από 70 χώρες.

Δεύτερον, ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε στη σημασία των στρατηγικών οικονομικών διαδρόμων, τους οποίους χαρακτήρισε αρτηρίες της νέας παγκόσμιας οικονομίας. Τόνισε δε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο σημείο συνάντησης αρκετών από αυτούς.

Είπε ότι στα νοτιοανατολικά, ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC) σχεδιάζεται με στόχο να συνδέσει την Ινδία με την Ευρώπη μέσω του Κόλπου και της Ανατολικής Μεσογείου. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως το εγχείρημα και επιδιώκει να διαδραμματίσει τη φυσική πύλη εισόδου του προς την Ευρώπη, αξιοποιώντας το δίκτυο των λιμανιών της, από τον Πειραιά, έως τη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη.

Σε ό,τι αφορά στις ενεργειακές διασυνδέσεις, σημείωσε ότι από τα ανατολικά, ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP) (ο οποίος αποτελεί τμήμα του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου) μεταφέρει από το 2020 φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν μέσω της Ελλάδας προς την Ευρώπη.

Ο κ. Θεοχάρης επισήμανε ότι στα βόρεια, μέσω του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου (Vertical Gas Corridor), το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) που φθάνει στη Ρεβυθούσα και την Αλεξανδρούπολη μπορεί ήδη να διοχετεύεται στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία. Επόμενο βήμα είπε ότι είναι το Sea2Sea, ένα κοινό έργο με τη Βουλγαρία, το οποίο έχει στόχο να συνδέσει σιδηροδρομικά τα λιμάνια της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης με τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας και του Δούναβη.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε επίσης στην ηλεκτρική διασύνδεση GREGY, η οποία, όπως είπε, έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει 3.000 μεγαβάτ καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας από την Αίγυπτο στην Ευρώπη. Όπως πρόσθεσε, αυτόν τον μήνα επανεκκίνησαν οι έρευνες στον βυθό της θάλασσας για τον Great Sea Interconnector, ένα Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο χρηματοδοτείται με 657 εκατομμύρια ευρώ από την ΕΕ και έχει σχεδιαστεί για να συνδέσει τα ηλεκτρικά δίκτυα της Ελλάδας και της Κύπρου, με προβλεπόμενη επέκταση προς το Ισραήλ.

Τρίτον, αναφέρθηκε στους ψηφιακούς και ναυτιλιακούς διαδρόμους. Ο κ. Θεοχάρης είπε ότι η Ελλάδα είναι ναυτικό έθνος εδώ και τρεις χιλιάδες χρόνια και εξακολουθεί να κατέχει την πρώτη θέση παγκοσμίως ως προς την πλοιοκτησία.

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες, είπε, ελέγχουν έναν στόλο σχεδόν 5.800 πλοίων, ο οποίος αντιστοιχεί σε ποσοστό άνω του 19% της χωρητικότητας του παγκόσμιου εμπορικού στόλου και περίπου στο 61% του στόλου που ελέγχεται από την ΕΕ. Πρόσθεσε ότι, στις αρχές του 2026, το βιβλίο παραγγελιών τους περιλάμβανε περίπου 725 πλοία, αντιπροσωπεύοντας εκτιμώμενη επένδυση ύψους 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

Σημείωσε ότι μεγάλο μέρος αυτού του στόλου ναυπηγείται σε ασιατικά ναυπηγεία, στην Κορέα, την Ιαπωνία, την Κίνα και άλλες χώρες. «Η ευρασιατική διασυνδεσιμότητα είναι κυριολεκτικά ενσωματωμένη στον ελληνικό στόλο,» είπε χαρακτηριστικά. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για την περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ Ελλήνων πλοιοκτητών, ελληνικών εταιρειών προμήθειας ναυτιλιακού εξοπλισμού και παρόχων ναυτιλιακής τεχνολογίας, καθώς και ναυπηγείων σε ολόκληρη την περιοχή.

Ως παράδειγμα συνεργασίας ανέφερε τη συμφωνία που υπέγραψαν πρόσφατα η Ελλάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Δημοκρατία της Κορέας για τη δημιουργία ενός ισχυρού ναυπηγικού κόμβου, με επίκεντρο τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και την ευρύτερη ελληνική ναυπηγική βιομηχανία. Όπως είπε ο κ. Θεοχάρης, η επένδυση θα ανέλθει σε 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ και θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις, ύψους 150 εκατομμυρίων, 250 εκατομμυρίων και 1 δισεκατομμυρίου ευρώ αντίστοιχα.

Εξήγησε ότι θα δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές για την επισκευή και συντήρηση μεγάλων πλοίων και υποβρυχίων, γεγονός που, όπως εκτίμησε, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία, τη Μεσόγειο και τους συμμάχους της χώρας. Στο επίκεντρο της συμφωνίας, όπως ανέφερε, βρίσκεται η κορεατική εταιρεία Hanwha, η οποία διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία και διατηρεί μακροχρόνιους δεσμούς φιλίας με την Ελλάδα.

Αναφερόμενος στην επόμενη γενιά ναυτιλιακής συνεργασίας, τόνισε ότι αυτή δεν θα πρέπει να περιορίζεται στην κατασκευή πλοίων, αλλά να αποσκοπεί στην κατασκευή πλοίων με μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση, υψηλότερο τεχνολογικό επίπεδο και μεγαλύτερη περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Επισήμανε, μάλιστα, ότι η Ελλάδα προτίθεται να ηγηθεί αυτής της μετάβασης.

Σε ό,τι αφορά την ψηφιακή διασυνδεσιμότητα, είπε ότι τα νέα συστήματα υποθαλάσσιων καλωδίων, με σημεία προσαιγιάλωσης στην Κρήτη και την ηπειρωτική Ελλάδα, μετατρέπουν τη χώρα σε ψηφιακή πύλη μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Ασίας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις επενδύσεις στις υποδομές του μέλλοντος, κάνοντας ειδική μνεία στο εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης «Pharos» και στον νέο εθνικό υπερυπολογιστή «Δαίδαλος».

Υπογράμμισε, επίσης, ότι οι ψηφιακοί διάδρομοι δημιουργούν τόσο ευκαιρίες όσο και ευθύνες, καθώς τα υποθαλάσσια καλώδια και τα δίκτυα δεδομένων αποτελούν πλέον κρίσιμες υποδομές. Η προστασία τους, όπως σημείωσε, απαιτεί ακριβώς το είδος της διαπεριφερειακής συνεργασίας που φέρνει τους συμμετέχοντες στη σημερινή εκδήλωση.

Τέταρτον, ο υφυπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στη διασυνδεσιμότητα μεταξύ των ανθρώπων. Όπως είπε, μεταξύ των θέσεων που είχε την τιμή να αναλάβει ήταν και εκείνη του υπουργού Τουρισμού, εμπειρία από την οποία αποκόμισε, όπως ανέφερε, ένα απλό μάθημα: τα αγαθά ακολουθούν τους ανθρώπους και οι επενδύσεις ακολουθούν την εμπιστοσύνη.

Σημείωσε ότι, με την ιδιότητά του ως υφυπουργού αρμόδιου για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, διαπιστώνει καθημερινά ότι και το εμπόριο οικοδομείται μέσα από τις προσωπικές σχέσεις.

Για τον λόγο αυτό, όπως εξήγησε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας για την περίοδο 2026-2030 τοποθετεί τους ανθρώπους στο επίκεντρό του. Ειδικότερα, ανέφερε ότι μέσω της Enterprise Greece, προωθείται η συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων σε κορυφαίες διεθνείς εμπορικές εκθέσεις και διοργανώνονται επιχειρηματικές αποστολές σε όλες τις ηπείρους, από την Ευρώπη και την Αμερική έως την Αφρική, τον Κόλπο και την Ασία. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να υποδεχθεί επιχειρηματικές αποστολές από τις χώρες των συνομιλητών της.

Κλείνοντας την ομιλία του στην Πρεσβεία της Κορέας, υπογράμμισε ότι οι άνθρωποι πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε διαδρόμου που οικοδομείται, για αυτό όπως εξήγησε πρέπει να δημιουργούνται περισσότερες απευθείας αεροπορικές συνδέσεις, απλούστερες διαδικασίες έκδοσης θεωρήσεων, ακαδημαϊκές ανταλλαγές και πολιτιστική συνεργασία.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην οικία του Πρέσβη της Κορέας παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των διπλωματικών από την Αυστραλία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Βουλγαρία, Μπανγκλαντές, Κροατία, Γεωργία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ινδία, Ινδονησία, Ισραήλ, Ιαπωνία, Ιορδανία, Καζακστάν, Κορέα, Κουβέιτ, Μάλτα, Μολδαβία, Βόρεια Μακεδονία, Πακιστάν, Παλαιστίνη, Φιλιππίνες, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Βιετνάμ.