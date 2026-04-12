CENTCOM: Δυο αμερικανικά αντιτορπιλικά άρχισαν να καθαρίζουν νάρκες στα Στενά του Ορμούζ

Δύο αντιτορπιλικά του Πολεμικού Ναυτικού με κατευθυνόμενους πυραύλους άρχισαν να καθαρίζουν νάρκες στο Στενό του Ορμούζ , ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, στην πρώτη αναφορά για αμερικανικά πλοία που πλέουν στην πλωτή οδό από την έναρξη του πολέμου.

«Σήμερα, ξεκινήσαμε τη διαδικασία δημιουργίας ενός νέου περάσματος και σύντομα θα μοιραστούμε αυτό το ασφαλές μονοπάτι με τη ναυτιλιακή βιομηχανία για να ενθαρρύνουμε την ελεύθερη ροή του εμπορίου», δήλωσε ο Διοικητής της CENTCOM, Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ.

Τα USS Frank E. Petersen και USS Michael Murphy είναι τα αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους που συμμετέχουν στην επιχείρηση, αλλά η CENTCOM δήλωσε ότι «επιπλέον αμερικανικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων υποβρυχίων drones», θα συμμετάσχουν τις επόμενες ημέρες.

Το Ιράν «απέρριψε κατηγορηματικά» τους ισχυρισμούς της Ουάσινγκτον ότι αμερικανικά πλοία εισήλθαν στο στενό, δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού Εμπραχίμ Ζολφαγάρι στην κρατική τηλεόραση.

Το ιρανικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB μετέδωσε ότι η Διοίκηση του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι «οποιαδήποτε προσπάθεια στρατιωτικών πλοίων να περάσουν από το Στενό του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί αυστηρά».