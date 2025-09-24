Blue Star Chios: Εργατικό δυστύχημα με θύμα 20χρονο μέλος του πληρώματος – Απεργία στο πλοίο

Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά 20χρονος έλληνας ναυτικός, μέλος του πληρώματος του επιβατηγού-οχηματαγωγού Blue Star Chios, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά εν πλω.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο νεαρός πιάστηκε κι εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του ισογείου γκαράζ του πλοίου.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε άμεσα στο νοσοκομείο. Οι λιμενικές Αρχές διενεργούν προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Απεργεί το πλήρωμα

Τα σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ προκήρυξαν 24ωρη απεργία, από σήμερα ως αύριο (25/9) στις 11 π.μ. στο συγκεκριμένο πλοίο, τονίζοντας πως «ως την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος, το πλοίο δε θα φύγει από το λιμάνι του Πειραιά».

Τι λέει η Blue Star Ferries

Σε ανακοίνωσή της, η πλοιοκτήτρια εταιρεία ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 08:00, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς. Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό του ναυτικού και του παρείχε τις πρώτες βοήθειες, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η αποκατάσταση των ζωτικών λειτουργιών του.

«Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη και εκφράζει τη βαθιά της συμπαράσταση στους οικείους του ναυτικού», τονίζει, στην ανακοίνωσή της η Blue Star Ferries και υπογραμμίζει ότι βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος.