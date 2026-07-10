Bloomberg: Τι μπορεί να διδαχθεί η Βρετανία από την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας

ο ελληνικό παράδειγμα και ειδικότερα η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας μέσω του Υπερταμείου θα μπορούσαν να προσφέρουν ένα χρήσιμο υπόδειγμα για τη Βρετανία, καθώς η νέα κυβέρνηση του Άντι Μπέρναμ αναζητεί τρόπους χρηματοδότησης επενδύσεων χωρίς να διαταράξει τις αγορές ομολόγων, επισημαίνει ανάλυση του Bloomberg.

Ο Μπέρναμ, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την πρωθυπουργία στις 20 Ιουλίου, έχει υποσχεθεί βαθιές αλλαγές στη λειτουργία του βρετανικού κράτους, με μεγαλύτερο δημόσιο έλεγχο στην ενέργεια, στο νερό, στις μεταφορές και στην εκπαίδευση, καθώς και επενδύσεις στην κοινωνική κατοικία και σε στρατηγικούς κλάδους. Ωστόσο, παραμένει ασαφές πώς θα χρηματοδοτηθεί αυτό το σχέδιο, τη στιγμή που η χώρα αντιμετωπίζει δημοσιονομικές πιέσεις και περιορισμένα περιθώρια νέου δανεισμού.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Ελλάδα προσφέρει ένα ενδιαφέρον παράδειγμα. Από το χείλος της χρεοκοπίας το 2015, κατάφερε να περιορίσει σημαντικά το δημόσιο χρέος της, το οποίο αναμένεται να υποχωρήσει φέτος στο 137% του ΑΕΠ, από περίπου 200% στο αποκορύφωμα της κρίσης. Παράλληλα, τα ελληνικά ομόλογα έχουν ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την πορεία αποδίδει η ανάλυση στο Υπερταμείο, το οποίο δημιουργήθηκε το 2015 υπό την πίεση των πιστωτών. Παρότι αρχικά αντιμετωπίστηκε με έντονη καχυποψία, έχει αποδώσει περισσότερα από 20 δισ. ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο, εκ των οποίων περίπου 15 δισ. κατευθύνθηκαν στη μείωση του χρέους.

Το Ταμείο αξιοποίησε κρατικές συμμετοχές σε τράπεζες, λιμάνια, αεροδρόμια, ακίνητα, σιδηροδρόμους και άλλες δημόσιες επιχειρήσεις, ενώ πλέον μετασχηματίζεται σε κρατικό επενδυτικό φορέα. Μέρος των κερδών του θα επανεπενδύεται σε έργα ενέργειας, μεταφορών, ψηφιακών υποδομών και τεχνητής νοημοσύνης.

Το βασικό δίδαγμα για τη Βρετανία, κατά το Bloomberg, είναι ότι ένα κράτος μπορεί να ενεργοποιήσει την ήδη υπάρχουσα δημόσια περιουσία του, αντί να στηρίζεται αποκλειστικά σε νέους φόρους ή δανεισμό. Η Βρετανία διαθέτει σημαντικά αλλά κατακερματισμένα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν αποδοτικότερα για τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών επενδύσεων.

Το ερώτημα, καταλήγει η ανάλυση, είναι εάν το Λονδίνο μπορεί να υιοθετήσει ένα αντίστοιχο μοντέλο χωρίς να χρειαστεί προηγουμένως να περάσει από μια σοβαρή κρίση χρέους.