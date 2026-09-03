Bloomberg: Οι ελληνικές μετοχές επιστρέφουν δυναμικά στον κορυφαίο δείκτη της Ευρώπης

Στην κορυφαία κατηγορία των ευρωπαϊκών αγορών, τον δείκτη Stoxx Europe 600 επέστρεψε η Ελλάδα, ανοίγοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την «πόρτα» σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες της.

Συνολικά εννέα μετοχές, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων τραπεζών, θα εισέλθουν στον δείκτη Stoxx Europe 600 στις 21 Σεπτεμβρίου, την ίδια ημερομηνία που τίθεται σε ισχύ η αναταξινόμηση της Ελλάδας ως ανεπτυγμένης αγοράς.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να ανατάξει το κλίμα που είχε διαμορφωθεί την περίοδο της κρίσης, όταν ο Stoxx υποβάθμισε την Ελλάδα σε αναδυόμενη αγορά πριν από μια δεκαετία, όπως υπενθυμίζει σε δημοσίευμά του το Bloomberg.

Στον δείκτη, μετά την τριμηνιαία αξιολόγηση της Τρίτης (1/9), προστίθενται οι: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Eurobank Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Alpha Bank Α.Ε., Metlen Energy & Metals Plc, Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., ΓΕΚ Τέρνα Α.Ε., Motor Oil Hellas Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. και Jumbo Α.Ε. Οι τέσσερις τράπεζες θα προστεθούν με τη σειρά τους στον δείκτη Euro Stoxx Banks.

Το ορόσημο αυτό αναδεικνύει την κλίμακα της ανάκαμψης που πραγματοποίησε η Ελλάδα από τότε που η κρίση ανάγκασε το χρηματιστήριο να κλείσει για πέντε εβδομάδες το 2015.

Η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών και η αναζωογόνηση του τραπεζικού τομέα έχουν προσελκύσει τους επενδυτές. Από τότε που η χώρα ανέκτησε το καθεστώς επενδυτικής βαθμίδας το 2023, ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει αυξηθεί κατά 186%, σε σύγκριση με 52% για τον Stoxx 600.

Τα κέρδη του δείκτη ASE είναι πάνω από τρεις φορές τα κέρδη των ευρωπαϊκών και αναδυόμενων αγορών. Η συμμετοχή στην Stoxx αναμένεται να προσελκύσει ακόμη περισσότερα χρήματα.

Πάνω από 1,1 δισ. οι συνολικές ροές προς τις εννέα μετοχές

Σύμφωνα με υπολογισμούς αναλυτών της JPMorgan Chase & Co, οι συνολικές ροές προς τις εννέα μετοχές που θα ενταχθούν αργότερα αυτόν τον μήνα αναμένεται να ανέλθουν σε περισσότερα από 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο ελληνικός δείκτης αναφοράς έχει ήδη καταγράψει μια από τις ευρωπαϊκές αγορές με τις καλύτερες επιδόσεις φέτος, καθώς οι τράπεζές της, οι οποίες αντιπροσωπεύουν πάνω από το 40% του δείκτη, οδήγησαν σε ράλι 25%.

Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 213 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η ελληνική αγορά παραμένει επίσης μικρή σε σύγκριση με τον Stoxx 600 των 19 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς φιλοξενεί τις μεγαλύτερες μετοχές της περιοχής, όπως η ASML Holding NV και η HSBC Holdings Plc. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η μεγαλύτερη χώρα-μέλος κατά βάρος, με 22%, ακολουθούμενη από τη Γαλλία με 14%.