Bloomberg: Ο Ερντογάν προωθεί τουρκικό νομοσχέδιο για ΑΟΖ στα 200 ναυτικά μίλια

Στη νομοθεσία με την οποία το κυβερνών κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) επιδιώκει να δώσει στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την εξουσία να κηρύξει μια αποκλειστική οικονομική ζώνη που εκτείνεται έως και 200 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Τουρκίας αναφέρεται δημοσίευμα του Bloomberg .

Σύμφωνα με το δημοσίευμα το κόμμα συντάσσει νομοθεσία που θα εξουσιοδοτεί τον Ερντογάν να διεκδικήσει τα τουρκικά δικαιώματα στην αλιεία, την εξόρυξη και τις γεωτρήσεις, καθώς και να δημιουργήσει θαλάσσια πάρκα, συμπεριλαμβανομένων των αμφισβητούμενων υδάτων στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο, όπου τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδα και Κύπρος, έχουν αλληλεπικαλυπτόμενες αξιώσεις.

Η κίνηση της Τουρκίας στοχεύει στην απάντηση στις αξιώσεις της Ελλάδας και της Κύπρου στα πλούσια σε φυσικό αέριο νερά της ανατολικής Μεσογείου και να σηματοδοτήσει ότι η Άγκυρα δεν μπορεί να παραγκωνιστεί, ανέφεραν τα άτομα.

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας επιτρέπει στα παράκτια κράτη να δημιουργούν αποκλειστικές οικονομικές ζώνες έως και 200 ​​ναυτικών μιλίων, με αλληλεπικαλυπτόμενες αξιώσεις που απαιτούν διμερείς συμφωνίες. Η Τουρκία δεν έχει επικυρώσει τη σύμβαση.

Η Τουρκία απορρίπτει τη θέση της Ελλάδας ότι τα θαλάσσια σύνορά της καθορίζονται από τα πολλά νησιά της, μερικά από τα οποία βρίσκονται κοντά στις τουρκικές ακτές. Η Τουρκία υποστηρίζει αντ’ αυτού ότι η υφαλοκρηπίδα θα πρέπει να μετράται από την ηπειρωτική χώρα.

Υποστηρίζει επίσης ότι τα νησιωτικά κράτη όπως η Κύπρος δικαιούνται δικαιώματα μόνο εντός των νόμιμων χωρικών τους υδάτων, τα οποία μπορούν να εκτείνονται έως και 12 ναυτικά μίλια. Η αυτοανακηρυγμένη «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου», η οποία αναγνωρίζεται μόνο από την Άγκυρα, διεκδικεί επίσης δικαιώματα σε οποιουσδήποτε ενεργειακούς πόρους ανακαλύπτονται στα ανοικτά των κυπριακών ακτών.

Προτροπή για διάλογο από τις ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ έχουν προτρέψει την Ελλάδα και την Τουρκία να διατηρήσουν τον διάλογο καθώς αντιμετωπίζουν διαφορές σχετικά με την εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προηγουμένως απειλήσει με κυρώσεις κατά της Τουρκίας για δραστηριότητες γεώτρησης σε αμφισβητούμενα ύδατα μετά από πιέσεις από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Η Κύπρος είναι ουσιαστικά διαιρεμένη από το 1974, όταν ο στρατός της Τουρκίας κατέλαβε το βόρειο τρίτο του νησιού μετά από απόπειρα πραξικοπήματος που υποστηρίχθηκε από μια στρατιωτική χούντα στην Αθήνα που επιδίωκε να ενώσει την Κύπρο με την Ελλάδα.

Η Ελλάδα θεωρεί την στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας ως εισβολή, ενώ η Τουρκία λέει ότι η επιχείρηση ήταν απαραίτητη για την προστασία των Τουρκοκυπρίων.