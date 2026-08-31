Bloomberg: Κοινό αίτημα ΝΑΤΟ-ΕΕ σε Αθήνα και Μαδρίτη για αποστολή Patriot στην Ουκρανία

Την ώρα που τα αποθέματα των αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot στην Ευρώπη βρίσκονται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, εξαιτίας του παράλληλου πολέμου σε Ουκρανία και Ιράν, η ανησυχία σε ΝΑΤΟ και ΕΕ εντείνεται γύρω από μια «εύθραυστη» άμυνα σε ενδεχόμενη ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους.

Το τελευταίο διάστημα, αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ κρούουν τον καμπανάκι του κινδύνου για «γροθιά στο στομάχι» εφόσον η Ρωσία εξαπολύσει νέα μαζική επίθεση στην Ουκρανία που «διψάει» για Patriot. Το πιο περιζήτητο όπλο στον κόσμο, που όμως βρίσκεται σε τεράστια κρίση ανεφοδιασμού.

Έτσι την ώρα που δεκάδες χώρες αγωνίζονται να ενισχύσουν τα αμυντικά τους συστήματα, εκείνες που ακόμη διαθέτουν υψηλά επίπεδα αποθέματος αναμένεται να δεχθούν πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να τα μεταφέρουν στην Ουκρανία, καθώς η ανάγκη του Κιέβου για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας γίνεται ολοένα και πιο επείγουσα.

Ελλάδα και Ισπανία είναι δύο από τις χώρες αυτές που ήδη δέχτηκαν πιέσεις από ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να παραχωρήσουν στην Ουκρανία πυραύλους αναχαίτισης Patriot, καθώς το Κίεβο δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει τις εντεινόμενες ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις, αναφέρει σε δημοσίευμά του το Bloomberg.

Το θέμα θα συζητηθεί άμεσα στο Δουβλίνο

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων, τα αιτήματα διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται είναι η αγορά των πυραύλων από τη Νορβηγία και η παράδοσή τους στη συνέχεια στην Ουκρανία.

Μάλιστα, επικαλούμενο Ευρωπαίο αξιωματούχο, αναφέρει ότι το ζήτημα αναμένεται να βρεθεί στην ατζέντα των συναντήσεων των υπουργών Άμυνας και Εξωτερικών της ΕΕ την Τρίτη και την Τετάρτη στο Δουβλίνο. Στις συνομιλίες της Τετάρτης θα συμμετάσχουν επίσης εκπρόσωποι της Ουκρανίας, της Βρετανίας, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και της Ελβετίας.

Η Ουκρανία απευθύνει τους τελευταίους μήνες επείγουσες εκκλήσεις για περισσότερα συστήματα αεράμυνας, υποστηρίζοντας ότι τα αποθέματά της εξαντλούνται και δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των ολοένα και εντονότερων ρωσικών πληγμάτων. Το Κίεβο ζητεί ιδιαίτερα περισσότερους πυραύλους για τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα Patriot, οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε μεγάλη ζήτηση εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν.

Ελλάδα και Ισπανία διαθέτουν πυραύλους PAC-2

Η Ελλάδα και η Ισπανία διαθέτουν ορισμένα από τα μεγαλύτερα αποθέματα πυραύλων αναχαίτισης Patriot μεταξύ των συμμάχων της Ουκρανίας. Παράλληλα, μέρος των αποθεμάτων τους πλησιάζει στο τέλος της προβλεπόμενης διάρκειας ζωής του, αναφέρει το Bloomberg. Οι σύμμαχοι ενδιαφέρονται συγκεκριμένα για πυραύλους PAC-2 που διαθέτουν οι δύο χώρες.

Η Ελλάδα ήταν μία από τις πρώτες χώρες που έστειλαν πυρομαχικά στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας, ωστόσο μέχρι σήμερα έχει αντισταθεί στις πιέσεις για παραχώρηση Patriot. Η Αθήνα υποστηρίζει ότι χρειάζεται τους πυραύλους για τη δική της άμυνα, λόγω της μακροχρόνιας αντιπαράθεσης με την Τουρκία, υπογραμμίζει το ίδιο δημοσίευμα.

Η Ισπανία ανακοίνωσε νωρίτερα φέτος ότι θα διαθέσει στρατιωτική βοήθεια ύψους 1 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία το 2026.

Επίσης, το Bloomberg, σημειώνει ότι εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα, όπως και αξιωματούχος του ισπανικού υπουργείου Άμυνας.

Η ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας έχει καταστεί ολοένα πιο επείγουσα προτεραιότητα για τους συμμάχους, καθώς η Ρωσία κινείται προς περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου, μετά τη διαπίστωση ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.

Απαιτεί χρόνο η παραγωγή νέων Patriot

Σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Bloomberg, η Ουκρανία έχει λάβει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία προετοιμάζεται για πιθανή νέα χερσαία επίθεση προς το Κίεβο.

Ωστόσο, η εξεύρεση επιπλέον πυραύλων Patriot για την Ουκρανία αποτελεί δύσκολο εγχείρημα από πλευράς εφοδιασμού.

Πολλές χώρες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, υποστηρίζουν ότι η παραχώρηση περισσότερων Patriot θα έθετε σε κίνδυνο τη δική τους ασφάλεια. Παράλληλα, οι ΗΠΑ έχουν επίσης μειώσει σημαντικά τα αποθέματά τους εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν.

Η παραγωγή νέων πυραύλων απαιτεί χρόνο. Τόσο το σύστημα Patriot όσο και το ευρωπαϊκό εναλλακτικό σύστημα SAMP/T αντιμετωπίζουν μεγάλους χρόνους αναμονής και καθυστερήσεις στην παραγωγή.

Ορισμένα συστήματα αεράμυνας αναμένεται πάντως να φτάσουν στην Ουκρανία τους επόμενους μήνες μέσω του προγράμματος PURL, το οποίο επιτρέπει στους συμμάχους του ΝΑΤΟ να αγοράζουν αμερικανικά όπλα για λογαριασμό του Κιέβου.

Την ίδια ώρα, οι χώρες της ΕΕ εξετάζουν εάν θα επιτρέψουν στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει μέρος του δανείου των 90 δισ. ευρώ που της έχει χορηγηθεί για την αγορά περισσότερων πυραύλων Patriot.

Χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία επιθυμούν τα χρήματα αυτά να κατευθυνθούν στο ευρωπαϊκό σύστημα SAMP/T, ενώ άλλες χώρες εκφράζουν φόβους ότι μια τέτοια επιλογή θα μπορούσε να δημιουργήσει περιττές δυσκολίες για το Κίεβο.

Τα κράτη – μέλη της ΕΕ αναμένεται να ψηφίσουν επί του ζητήματος την ερχόμενη Δευτέρα.