Bloomberg: Η Τουρκία καταθέτει νομοσχέδιο διεκδίκησης περιοχών του Αιγαίου

Νομοσχέδιο για να διεκδικήσει θαλάσσια δικαιοδοσία σε αμφισβητούμενες περιοχές του Αιγαίου και της Μεσογείου ετοιμάζεται να καταθέσει στο κοινοβούλιο η Τουρκία και συγκεκριμένα σε περιοχές με υπάρχοντα και πιθανά κοιτάσματα φυσικού αερίου.

Το νομοσχέδιο, όπως αναφέρει το Bloomberg είναι το πρώτο βήμα της

Άγκυρας για να εδραιώσει τους ισχυρισμούς της και να δηλώσει επίσημα την ιδιοκτησία των πιθανών πόρων φυσικού αερίου, δήλωσαν πηγές που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Αποκαλυπτική είναι η δήλωση του στενού συμμάχου του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με την οποία προειδοποίησε για τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και της ενέργειας μεταξύ Γαλλίας, Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.

«Η Τουρκία δεν είναι χώρα που επιδιώκει ένταση», δήλωσε στο κοινοβούλιο την Τετάρτη (6/5) ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ηγέτης του Κόμματος Εθνικιστικού Κινήματος. «Αλλά οποιαδήποτε κίνηση που αγνοεί τα δικαιώματά της, τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας ή τους Τουρκοκύπριους θα αντιμετωπίσει μια σθεναρή απάντηση».

Πιθανή ένταση με Ελλάδα και Κύπρο

Οι πιθανές αξιώσεις της Τουρκίας θα μπορούσαν να προκαλέσουν αναζωπύρωση των εντάσεων με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδα και Κύπρο. Τα υπεράκτια αποθέματα φυσικού αερίου στα ανοιχτά της Κυπριακής Δημοκρατίας προκαλούν ένταση μεταξύ Άγκυρας και Λευκωσίας, καθώς η τελευταία έχει επίσημα κυριαρχία σε ολόκληρο το νησί.

Η στάση των ΗΠΑ

Μνεία στο άρθρο γίνεται στην στάση των ΗΠΑ με την Ουάσινγκτον να έχει προτρέψει την Ελλάδα και την Τουρκία να διατηρήσουν τον διάλογο για να συζητήσουν πώς να αντιμετωπίσουν το θέμα. Η ΕΕ έχει απειλήσει στο παρελθόν την Τουρκία με κυρώσεις για τις ενεργειακές της έρευνες στην ανατολική Μεσόγειο, απαντώντας στις εκκλήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου να υπερασπιστούν την κυριαρχία τους.

Η Κύπρος είναι ουσιαστικά κομμένη στα δύο από τότε που ο στρατός της Τουρκίας κατέλαβε το βόρειο τρίτο του νησιού το 1974. Το αυτοανακηρυγμένο κράτος της τουρκοκυπριακής μειονότητας στο βορρά, που αναγνωρίζεται μόνο από την Άγκυρα, διεκδικεί τυχόν ενεργειακούς πόρους που ανακαλύπτονται στα ανοιχτά των ακτών.

Η Ελλάδα θεωρεί την τουρκική ενέργεια ως εισβολή, ενώ η Τουρκία τη θεωρεί ως κίνηση προστασίας των Τουρκοκυπρίων.