Bloomberg: Η Τουρκία επαναλειτουργεί τη Σχολή της Χάλκης μετά από πιέσεις Τραμπ και ΕΕ

Η Τουρκία σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει τη Θεολογική σχολή της Χάλκης , η οποία παρέμενε κλειστή εδώ και δεκαετίες, ως πανεπιστήμιο, αναζωογονώντας έτσι έναν θεσμό κεντρικής σημασίας για την Ορθόδοξη Χριστιανοσύνη και ανταποκρινόμενη σε ένα μακροχρόνιο αίτημα των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με το Bloomberg, κίνηση αυτή αποσκοπεί εν μέρει στην ικανοποίηση ενός αιτήματος του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εν όψει της αναμενόμενης επίσκεψής του στην Άγκυρα, την πρωτεύουσα της Τουρκίας, για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστεί η ταυτότητά τους προκειμένου να συζητήσουν εμπιστευτικές διαβουλεύσεις.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το πιο πρόσφατο ορόσημο στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ της Τουρκίας και των ΗΠΑ εν όψει της επίσκεψης του Τραμπ.

Μια δικαστική υπόθεση που διήρκεσε μια δεκαετία στις ΗΠΑ εναντίον ενός τουρκικού κρατικού δανειστή έληξε την Τετάρτη, εξαλείφοντας ένα μακροχρόνιο σημείο τριβής στις σχέσεις μεταξύ των συμμάχων.

Οι σχέσεις έχουν βελτιωθεί, καθώς ο Τραμπ και ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχουν δημιουργήσει στενότερες σχέσεις τους τελευταίους μήνες.

Οι τουρκικές επιφυλάξεις για τη λειτουργία της Σχολής

Η Τουρκία αντιμετωπίζει από καιρό με επιφύλαξη το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το διοικητικό και πνευματικό κέντρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας με έδρα τον Χρυσό Κέρατο της Κωνσταντινούπολης. Οι ηγέτες του έχουν επανειλημμένα ζητήσει μεγαλύτερες ελευθερίες και έχουν καταγγείλει τον αυστηρό έλεγχο των θρησκευτικών υποθέσεων από την Τουρκία.

Η θεολογική σχολή, που βρίσκεται σε ένα νησί κοντά στην Κωνσταντινούπολη, εκπαίδευσε γενιές ηγετών της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, μεταξύ των οποίων και ο σημερινός Πατριάρχης Βαρθολομαίος Α΄. Έκλεισε το 1971, αφού η Τουρκία έθεσε τη θρησκευτική εκπαίδευση υπό κρατικό έλεγχο. Η Αγκυρα υπερασπίζεται εδώ και καιρό αυτή την απόφαση, επισημαίνοντας ότι και οι μουσουλμάνοι κληρικοί στην Τουρκία εκπαιδεύονται και αμείβονται από το κράτος.

Τι προβλέπει το σχέδιο επαναλειτουργίας

Σύμφωνα με το σχέδιο, το πανεπιστήμιο θα περιλαμβάνει θεολογική σχολή, η οποία θα του επιτρέψει να εκπαιδεύσει ορθόδοξο κλήρο για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από 50 χρόνια, ανέφεραν οι πηγές.

Πρόσθεσαν ότι το πανεπιστήμιο θα δέχεται φοιτητές μέσω του εθνικού συστήματος κατανομής θέσεων της Τουρκίας και ότι το Υπουργείο Παιδείας θα εποπτεύει τα προγράμματα σπουδών του. Το υπουργείο αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής θα αποτελούσε μια συμβολική νίκη για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, οι ρίζες του οποίου ανάγονται στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία.

Η τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία χαρακτήρισε το συνεχιζόμενο κλείσιμο της Χάλκης ως μακροχρόνιο πρόβλημα όσον αφορά την ελευθερία της θρησκείας.

Το παρασκήνιο της απόφασης

Ο Ερντογάν συζήτησε την αναβίωση της Χάλκης με τον Βαρθολομαίο Α΄ — ο οποίος θεωρείται ευρέως ως ο πνευματικός ηγέτης των περίπου 250 εκατομμυρίων Ορθόδοξων Χριστιανών παγκοσμίως — κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Άγκυρα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Ο Ερντογάν συμφώνησε στην επαναλειτουργία κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, όπως ανέφερε η εφημερίδα «Hurriyet» την Πέμπτη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε παροτρύνει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να επαναλειτουργήσει τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στον Λευκό Οίκο τον περασμένο Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον Τομ Μπάρακ, πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Τουρκία.

Τόσο ο Μπάρακ όσο και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος Α΄ είχαν προηγουμένως αφήσει να εννοηθεί ότι η σχολή θα μπορούσε να επαναλειτουργήσει έως τον προσεχή Σεπτέμβριο. Ωστόσο, οι πηγές ανέφεραν ότι οι απαραίτητες προετοιμασίες είναι πιθανό να μην έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τότε.

Αν και το τμήμα ανώτατων σπουδών της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης έκλεισε το 1971, η σχολή συνέχισε να λειτουργεί έως το 1985, όταν αποφοίτησαν οι τελευταίοι πέντε σπουδαστές της.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο υποστηρίζει ότι η αναστολή λειτουργίας της σχολής υπονόμευσε τη δυνατότητά του να εκπαιδεύει τις επόμενες γενιές ορθόδοξων κληρικών και εκκλησιαστικών ηγετών.