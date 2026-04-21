Bloomberg: Η Ουκρανία θα καθυστερήσει αγροτικές επιδοτήσεις για να επιταχύνει την ένταξή της στην ΕΕ

Πρόθυμη να καθυστερήσει την πρόσβαση σε ορισμένα οφέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να επιταχύνει την προσπάθειά ένταξής της στο είναι η Ουκρανία , όπως δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Τάρας Κάτσκα.

Συγκεκριμένα, ο Κάτσκα είπε ότι η Ουκρανία είναι πρόθυμη να αναβάλει τη λήψη επιδοτήσεων από την Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ, ή ΚΑΠ, για αρκετά χρόνια, σε μια προσπάθεια να μετριάσει τις ανησυχίες σχετικά με ένα από τα μεγαλύτερα και πιο πολιτικά ευαίσθητα προγράμματα της Ένωσης.

«Αυτού του είδους η προσέγγιση είναι εφικτή, αλλά ας συζητήσουμε τις λεπτομέρειες», δήλωσε ο Κάτσκα σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV.

Η Ουκρανία έχει ήδη συγκρουστεί με χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας, σχετικά με την χαλάρωση των εμπορικών περιορισμών στις γεωργικές εξαγωγές του Κιέβου από την Ένωση. Εάν η Ουκρανία ενταχθεί στην ΕΕ, θα δικαιούται επίσης σημαντικά οφέλη από την ΚΑΠ – περιπλέκοντας περαιτέρω αυτό που είναι ήδη ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Το πρόγραμμα παρέχει οικονομική στήριξη στους αγρότες της ΕΕ και αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μερίδιο του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού, συχνά διαμορφώνοντας τις διαπραγματεύσεις για νέα μέλη. Η ΕΕ διαπραγματεύεται επί του παρόντος ένα μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο που θα ισχύει από το 2028 έως το 2034. Η Ουκρανία θα μπορούσε να ενταχθεί στην ΚΑΠ σε μεταγενέστερο κύκλο του προϋπολογισμού της ΕΕ, δήλωσε ο Κάτσκα.

Προτεραιότητα του Κιέβου είναι η πλήρης ένταξη στην ΕΕ το συντομότερο δυνατό, ακόμη και αν αυτό σημαίνει καθυστέρηση της πρόσβασης σε ορισμένες πολιτικές και χρηματοδοτικές ροές που λαμβάνουν άλλα κράτη – μέλη.

Ο Κάτσκα δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να ανταποκριθεί γρήγορα στις απαιτήσεις της ΕΕ και στοχεύει να υπογράψει μια συνθήκη προσχώρησης το συντομότερο δυνατό τον επόμενο χρόνο, ανάλογα με την πρόοδο. Τα κράτη – μέλη θα χρειαστούν ακόμη αρκετά χρόνια μετά από αυτό για να επικυρώσουν την ένταξη της Ουκρανίας, είπε.

Παράλληλα, η Ουκρανία πιέζει επίσης για την επείγουσα εκταμίευση της πρώτης δόσης ενός δανείου της ΕΕ ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ, δήλωσε ο Κάτσκα. Η Ουγγαρία μπλοκάρει τις πληρωμές λόγω των «παγωμένων» παραδόσεων ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού πετρελαίου Ντρούζμπα, στον οποίο η Μόσχα προκάλεσε ζημιές κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής του Ιανουαρίου στην Ουκρανία.

Η Ουγγαρία επιμένει ότι η Ουκρανία πρέπει να επανεκκινήσει τις ροές πετρελαίου προτού μπορέσει να λάβει οποιεσδήποτε πληρωμές δανείου. Η Ουκρανία σύντομα θα ανακοινώσει ότι το πετρέλαιο αντλείται ξανά, δήλωσε ο Κάτσκα.

Η αποδέσμευση του δανείου είναι ζωτικής σημασίας, επειδή μέρος των χρημάτων θα χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή κρίσιμων στρατιωτικών δαπανών, δήλωσε ο Κάτσκα.

Το Κίεβο ελπίζει να λάβει τα κεφάλαια νωρίτερα από την προηγούμενη προθεσμία του Ιουνίου με την υποστήριξη των κρατών – μελών της ΕΕ, πρόσθεσε. «Είναι κυριολεκτικά ζήτημα ζωής και θανάτου, γι’ αυτό χρειαζόμαστε αυτά τα χρήματα το συντομότερο δυνατό», είπε η Κάτσκα.