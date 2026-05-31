Bloomberg: Η Ελλάδα μπροστά σε κάλπες με 12 κόμματα στο κάδρο και ρευστό πολιτικό σκηνικό

Όταν ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατάφερε να παραμείνει στην εξουσία τον Σεπτέμβριο του 2015, μετά τη σύγκρουση με τους διεθνείς πιστωτές, είχε υπογραμμίσει ότι η Ελλάδα χρειαζόταν πλέον μια κυβέρνηση μακράς πνοής, έπειτα από πέντε εκλογικές αναμετρήσεις μέσα σε έξι χρόνια, σημειώνει το Bloomberg.

Σχεδόν δέκα χρόνια αργότερα, το νέο κόμμα της αντιπολίτευσης που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα αποτυπώνει ένα πολιτικό σκηνικό που γίνεται ολοένα και πιο κατακερματισμένο, δημιουργώντας προβληματισμό για το κατά πόσο μπορεί να επηρεαστεί η εικόνα σταθερότητας που έχει χτίσει η Ελλάδα στις αγορές και στους επενδυτές.

Η ανάδυση νέων πολιτικών σχηματισμών δεν αποτελεί μόνο ελληνικό φαινόμενο, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή τάση, καθώς οι κοινωνίες πολώνονται όλο και περισσότερο γύρω από ζητήματα όπως η ακρίβεια, η μετανάστευση και η στέγαση.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η πολιτική σταθερότητα θεωρήθηκε κρίσιμος παράγοντας για την οικονομική ανάκαμψη, η οποία επέτρεψε στη χώρα να ανακτήσει το στάτους της ανεπτυγμένης οικονομίας και να εμφανίσει από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επισημαίνει το πρακτορείο.

Η εξίσωση της αυτοδυναμίας

Με τις εθνικές εκλογές να αναμένονται το αργότερο έως τον επόμενο Ιούνιο, το βασικό ερώτημα είναι αν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μπορέσει να εξασφαλίσει τρίτη συνεχόμενη θητεία, μετά τη νίκη του απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα το 2019.

Οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί καθαρό προβάδισμα έναντι των αντιπάλων της, ωστόσο την ίδια ώρα δείχνουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν συγκεντρώνει, με τα σημερινά δεδομένα, την απαιτούμενη εκλογική δύναμη για να κυβερνήσει χωρίς κυβερνητικό εταίρο.

«Αν δεν προκύψει σταθερή κυβέρνηση και υπάρξει βραχύβια κυβέρνηση και νέες εκλογές, τότε η πολιτική αστάθεια θα μεταφερθεί στην οικονομία», δήλωσε ο καθηγητής πολιτικής οικονομίας στο London School of Economics και διευθυντής του Hellenic Observatory, Βασίλης Μοναστηριώτης.

Όπως πρόσθεσε, ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να φρενάρει τις ιδιωτικές επενδύσεις και να προκαλέσει καθυστερήσεις στην απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. «Και τα δύο θα έχουν αντίκτυπο στην ανάπτυξη».

Ανάκαμψη με κοινωνικές πιέσεις

Το Bloomberg υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής την περίοδο της κρίσης χρέους, έχει καταγράψει τα τελευταία χρόνια μια αξιοσημείωτη οικονομική ανάκαμψη, μετά την απώλεια σχεδόν του ενός τετάρτου του ΑΕΠ της.

Παρά τη βελτιωμένη δημοσιονομική εικόνα, ωστόσο, μεγάλο μέρος της κοινωνίας εξακολουθεί να αισθάνεται ότι δεν έχει επωφεληθεί ουσιαστικά από την ανάκαμψη, με την πίεση από το κόστος ζωής να παραμένει έντονη.

Την ίδια ώρα, η αντιπολίτευση παρουσιάζει εικόνα πολυδιάσπασης, με το πολιτικό ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο ποιος και με ποιον τρόπο μπορεί να αμφισβητήσει την κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμμαχία, επιχειρεί να συγκεντρώσει δυνάμεις και ψηφοφόρους απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, σε ένα περιβάλλον όπου ο χώρος της αντιπολίτευσης παραμένει ρευστός.

Νέα κόμματα, πιο δύσκολες προβλέψεις

Παράλληλα, την περασμένη εβδομάδα, η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα θύματος της φονικότερης σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Ελλάδα το 2023, ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, προσθέτοντας ακόμη έναν παράγοντα στην εκλογική εξίσωση.

«Ακόμη και πριν από την εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων, μετρούσαμε ήδη 12 κόμματα στις έρευνές μας», σημειώνει ο γενικός διευθυντής της εταιρείας δημοσκοπήσεων Pulse, Γιώργος Αράπογλου.

Η νέα αυτή πραγματικότητα καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την πρόβλεψη τόσο του εκλογικού αποτελέσματος όσο και των πολιτικών συνεπειών που μπορεί να προκύψουν μετά τις κάλπες. «Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που υπήρχαν τόσα πολλά κόμματα στις δημοσκοπήσεις μας».