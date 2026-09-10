Bloomberg: Γιατί οι Βρετανοί υπερπλούσιοι κοιτούν πλέον προς την Ελλάδα

Οι υπερπλούσιοι της Βρετανίας αναζητούν ολοένα και περισσότερο νέους προορισμούς με ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς, καθώς οι αλλαγές στη φορολογική πολιτική της Βρετανίας περιορίζουν σταδιακά την ελκυστικότητα του Λονδίνου ως παγκόσμιου κέντρου πλούτου. Όπως αναφέρει το Bloomberg, η εξέλιξη αυτή επηρεάζει ήδη τόσο την αγορά πολυτελών ακινήτων όσο και τα βρετανικά φορολογικά έσοδα.

Στο νέο αυτό τοπίο, η Αθήνα αναδεικνύεται σε έναν από τους ανερχόμενους ευρωπαϊκούς προορισμούς για εύπορους επενδυτές, επιχειρηματίες και στελέχη του χρηματοοικονομικού κλάδου. Μέχρι πρόσφατα, οι βασικοί ανταγωνιστές του Λονδίνου ήταν η Γενεύη, το Μονακό και το Μιλάνο. Πλέον, όμως, χώρες όπως η Ελλάδα διεκδικούν με αξιώσεις μέρος αυτής της κινητικότητας κεφαλαίων.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του hedge fund trader Κρις Ρόκος, ο οποίος, σύμφωνα με το Bloomberg, ετοιμάζεται να εγκαταλείψει τη Βρετανία για την Ελλάδα. Παράλληλα, η Millennium Management σχεδιάζει να ανοίξει το πρώτο της γραφείο στην Αθήνα, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της ελληνικής πρωτεύουσας στον διεθνή χρηματοοικονομικό χάρτη.

Καθοριστικό ρόλο παίζουν τα φορολογικά κίνητρα που προσφέρει η Ελλάδα. Για στελέχη funds που μετακομίζουν στη χώρα, οι αμοιβές που συνδέονται με την απόδοση των επενδυτικών σχημάτων μπορούν να φορολογούνται με συντελεστή 5%, αντί 15%, για διάστημα έως επτά ετών. Προϋπόθεση είναι η ελληνική εταιρική οντότητα να πραγματοποιεί τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ λειτουργικές δαπάνες ετησίως, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία εταιρειών με καθαρά εικονική παρουσία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το καθεστώς non-dom για εύπορα φυσικά πρόσωπα. Με την καταβολή κατ’ αποκοπή φόρου 100.000 ευρώ ετησίως, μπορούν να καλύπτουν τη φορολόγηση εισοδημάτων που αποκτούν στο εξωτερικό, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία.

Παράλληλα, το νέο πλαίσιο επιχειρεί να αποσαφηνίσει ότι η εγκατάσταση γραφείου υποστήριξης ή στελεχών ενός ξένου fund στην Αθήνα δεν συνεπάγεται αυτομάτως μεταφορά της φορολογικής έδρας του fund στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη θεωρείται κρίσιμη για την προσέλκυση διεθνών επενδυτικών σχημάτων, καθώς περιορίζει τη φορολογική αβεβαιότητα και διευκολύνει τη δημιουργία πραγματικής επιχειρηματικής παρουσίας στη χώρα.

Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα επιχειρεί να αξιοποιήσει και τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα πέρα από τη φορολογία, όπως το κλίμα, την ποιότητα ζωής, τη γεωγραφική θέση και την πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά. Πρόκειται για παράγοντες που αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα στις αποφάσεις εύπορων επενδυτών και ανώτατων στελεχών.

Το ελληνικό ενδιαφέρον αναμένεται να ενταθεί, καθώς η επόμενη επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στο Λονδίνο ενδέχεται να περιλαμβάνει επαφές με στελέχη του χρηματοοικονομικού κλάδου, με την Αθήνα να επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει τη μετατόπιση πλούτου και επενδύσεων που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.