Bloomberg: Εξαρτήματα των F-35 εστάλησαν στην Κίνα εξαιτίας email που πέρασε απαρατήρητο

να email που φέρεται να μην έφτασε στον αρμόδιο υπάλληλο της UPS βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης αποστολής ευαίσθητων εξαρτημάτων μαχητικών F-35 από την Αυστραλία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Χονγκ Κονγκ, όπου τελικά κατασχέθηκαν από τις κινεζικές αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.

Η αποστολή περιλάμβανε τμήματα του καλύμματος του πιλοτηρίου και μια θύρα του χώρου οπλισμού αεροσκάφους F-35 της Βασιλικής Αυστραλιανής Πολεμικής Αεροπορίας. Τα εξαρτήματα προορίζονταν για έλεγχο στο Σαν Φρανσίσκο, με ενδεχόμενο να επισκευαστούν ή να αποσυρθούν.

Η σημασία τους δεν περιορίζεται στη χρήση τους σε ένα προηγμένο μαχητικό. Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, φέρουν ειδική επίστρωση απορρόφησης ακτινοβολίας ραντάρ, η οποία συμβάλλει στη μειωμένη ανιχνευσιμότητα του αεροσκάφους. Συνεπώς, η πρόσβαση τρίτων στην τεχνολογία αυτή εγείρει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας.

Η μεταφορά όφειλε να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους αμερικανικούς κανονισμούς ITAR, οι οποίοι επιβάλλουν περιορισμούς στη διακίνηση στρατιωτικού εξοπλισμού και αποκλείουν συγκεκριμένους προορισμούς, μεταξύ αυτών και το Χονγκ Κονγκ.

Η εταιρεία διεθνών μεταφορών DSV φέρεται να είχε ενημερώσει ηλεκτρονικά την UPS για τις απαιτήσεις ασφαλούς δρομολόγησης. Ωστόσο, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές που επικαλείται το Bloomberg, ο αρμόδιος υπάλληλος της UPS δεν είδε το συγκεκριμένο μήνυμα, πιθανόν επειδή διαβιβάστηκε μέσω διαφορετικού πληροφοριακού συστήματος.

Καθώς η αποστολή είχε ήδη καθυστερήσει να αναχωρήσει από την Αυστραλία, ο υπάλληλος επέλεξε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τη διαδρομή μέσω Χονγκ Κονγκ, επιδιώκοντας να περιορίσει περαιτέρω καθυστερήσεις. Η αρχική διαδρομή περιλάμβανε στάση στη Νότια Κορέα, ενώ υπήρχαν εναλλακτικές επιλογές που δεν απαιτούσαν διέλευση από το κινεζικό έδαφος.

Το περιστατικό ανάγεται στα τέλη Μαΐου 2026. Οι κινεζικές αρχές φέρονται να κράτησαν τα εξαρτήματα, τα οποία, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν έχουν επιστραφεί. Από την πλευρά του, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν γνωρίζει την υπόθεση.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αμηχανία και ερωτήματα σχετικά με την προστασία στρατιωτικής τεχνολογίας που διακινείται διεθνώς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μια φαινομενικά απλή αστοχία στην επικοινωνία ενδέχεται να ακύρωσε κρίσιμες δικλίδες ασφαλείας, αναδεικνύοντας τις συνέπειες που μπορεί να έχει μια λανθασμένη απόφαση δρομολόγησης σε τέτοιες αποστολές.

Η αποκάλυψη προκαλεί ερωτήματα για την τήρηση των διαδικασιών και τον συντονισμό μεταξύ των εταιρειών που εμπλέκονται στη μεταφορά ευαίσθητου στρατιωτικού υλικού.