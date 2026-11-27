Με προσφορές που, σύμφωνα με την αγορά, φτάνουν έως και το 70%, ξεκίνησε σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, η Black Friday. Οι επιχειρήσεις προσδοκούν αύξηση του τζίρου πριν από την εορταστική περίοδο, ενώ οι καταναλωτές αναζητούν χαμηλότερες τιμές για αγορές και δώρα.

Ρούχα, τεχνολογία και είδη σπιτιού στις προτιμήσεις

Στις φετινές αγοραστικές προτιμήσεις προηγούνται τα ρούχα και τα αξεσουάρ,με ποσοστό 61%, ενώ ακολουθούν η τεχνολογία και οι ηλεκτρονικές συσκευές με 59%. Έπονται οι ηλεκτρικές συσκευές (42%), τα προϊόντα ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας (31%) και τα είδη σπιτιού και κουζίνας (27%).

Έρευνα της Marc για λογαριασμό της Visa, σε δείγμα 1.003 ατόμων, δείχνει ότι το 84% σχεδιάζει να αγοράσει δώρα για αγαπημένα πρόσωπα. Τα βασικά κριτήρια επιλογής είναι η τιμή (74%), η ποιότητα (65%) και οι προσφορές (37%). Σχεδόν οι μισοί καταναλωτές συνδυάζουν αγορές σε φυσικά καταστήματα και στο διαδίκτυο.

Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται επίσης για την αναζήτηση προϊόντων: οι καταναλωτές που αξιοποιούν σχετικά εργαλεία τα χρησιμοποιούν κυρίως για σύγκριση τιμών (64%), ανάγνωση κριτικών (63%) και προτάσεις για δώρα (48%).

Τι να ελέγξετε πριν από την αγορά

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος προτείνουν στους καταναλωτές να ελέγχουν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, την τελική τιμή μαζί με τα έξοδα αποστολής και τα στοιχεία του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Για να διαπιστώσουν αν η έκπτωση είναι πραγματική, μπορούν να συγκρίνουν την προσφερόμενη τιμή με τη χαμηλότερη τιμή στην οποία πωλούνταν το προϊόν τις προηγούμενες 30 ημέρες. Συνιστάται, επίσης, να χρησιμοποιούν ασφαλείς τρόπους πληρωμής και να κρατούν τα αποδεικτικάτης παραγγελίας και της συναλλαγής.

Στις αγορές από απόσταση, οι καταναλωτές έχουν κατά κανόνα δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις. Στα φυσικά καταστήματα, η αλλαγή προϊόντος που δεν είναι ελαττωματικό εξαρτάται από την πολιτική της επιχείρησης. Τα εκπτωτικά προϊόντα, ωστόσο, εξακολουθούν να καλύπτονται από τη νόμιμη εγγύηση για ελαττώματα.