Bild: Η Ρωσία απαιτεί την αποχώρηση της Φινλανδίας από το ΝΑΤΟ και την απομάκρυνση βάσεων από τη Βαλτική

Εκτεταμένες απαιτήσεις φέρεται να έθεσαν οι Ρώσοι διαπραγματευτές κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, μεταξύ των οποίων η αποχώρηση της Φινλανδίας από το ΝΑΤΟ και η απαγόρευση οποιωνδήποτε στρατιωτικών βάσεων του ΝΑΤΟ στις χώρες της Βαλτικής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη γερμανική Bild, την οποία επικαλείται το Anadolu, οι άτυπες προτάσεις, οι οποίες κοινοποιήθηκαν στους Ευρωπαίους εκπροσώπους στο Αμπού Ντάμπι, ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια της Ουκρανίας και στοχεύουν στην καθιέρωση «μιας νέας ευρωπαϊκής τάξης ασφαλείας», καθώς Ρώσοι αξιωματούχοι συνεχίζουν να υποστηρίζουν ότι οι δυτικές κυβερνήσεις είχαν κάποτε υποσχεθεί να μην επεκτείνουν το ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά.

Σύμφωνα με τις προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου, η Ρωσία θα διατηρούσε όλα τα ουκρανικά εδάφη που κατέχει επί του παρόντος και θα αποκτούσε ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς. Η Ουκρανία θα έπρεπε να παραχωρήσει τις υπόλοιπες περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ που βρίσκονται ακόμη υπό τον έλεγχό της.

Επιπλέον, επιδιώκει την απαγόρευση των στρατιωτικών βάσεων του ΝΑΤΟ στις βαλτικές χώρες της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας, ενώ η Φινλανδία θα πρέπει να επανέλθει στο καθεστώς που είχε πριν από την ένταξή της.

Όσον αφορά τη Μολδαβία, το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία μιας ομοσπονδιακής δημοκρατίας που θα αποτελείται από το κύριο έδαφος της Μολδαβίας, την Υπερδνειστερία και τη Γκαγκαουζία. Σε περίπτωση ένταξης της Μολδαβίας στην ΕΕ, η Υπερδνειστερία και η Γκαγκαουζία θα έχουν το δικαίωμα να διεξαγάγουν δημοψηφίσματα για την ανεξαρτησία τους.

Σε αντάλλαγμα, η ρωσική πλευρά προσφέρεται να αποσύρει τα πυρηνικά όπλα από τη Λευκορωσία και να παραιτηθεί από τη στάθμευση πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς στη χώρα αυτή, σύμφωνα με την έκθεση.

Ωστόσο, αργότερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, διέψευσε ότι η Ρωσία απαίτησε την αποχώρηση της Φινλανδίας από το ΝΑΤΟ. «Δεν γνωρίζω τίποτα γι’ αυτό. Όχι, δεν τέθηκαν τέτοιοι όροι. Αυτό σίγουρα δεν συζητήθηκε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Bild υπογράμμισε ότι το συγκεκριμένο σχέδιο αποτελεί μόνο μία από τις διάφορες προτάσεις που κυκλοφορούν σε άτυπους διαπραγματευτικούς κύκλους, ενώ παραμένει ασαφές ποιες από αυτές – αν υπάρχουν – στηρίζει προσωπικά ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.