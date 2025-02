BEYOND TOMORROW STARTUP VILLAGE 2025: Tο απόλυτο σημείο συνάντησης για νεοφυείς επιχειρήσεις

Μια μοναδική ευκαιρία για startups που επιδιώκουν να κάνουν το επόμενο βήμα στον κόσμο της καινοτομίας προσφέρει η BEYOND, η κορυφαία διεθνής έκθεση και συνέδριο ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτομίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μετά από τέσσερις επιτυχημένες διοργανώσεις στη Θεσσαλονίκη, η BEYOND επιστρέφει δυναμικά, για την πέμπτη της διοργάνωση, με τίτλο ΑΙ Reality Bites, και θα φιλοξενηθεί για πρώτη φορά στην Αθήνα, στο διάστημα 4 με 6 Απριλίου 2025 στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo.

Το BEYOND Tomorrow Startup Village αποτελεί φέτος το απόλυτο σημείο συνάντησης για νεοφυείς επιχειρήσεις, επενδυτές και decision-makers, δημιουργώντας ένα χώρο δικτύωσης, έμπνευσης και εξέλιξης.

Οι startups που συμμετέχουν στο Startup Village της BEYOND αποκτούν διεθνή προβολή, καθώς η έκθεση και το συνέδριό της προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες, επενδυτές, επιχειρηματίες και εκπροσώπους των ΜΜΕ από όλο τον κόσμο. Μέσω του Pitching Stage, δίνεται η ευκαιρία στις startups να παρουσιάσουν την εταιρεία τους μπροστά σε επενδυτές και επιχειρηματίες. Στο χώρο του BEYOND Tomorrow θα βρίσκεται και ένα Investors Lounge, παρέχοντας τη δυνατότητα για άμεσες συναντήσεις με επενδυτές. Η συμμετοχή περιλαμβάνει έναν εκθεσιακό χώρο εντός του Startup Village, καθώς και πρόσβαση σε αποκλειστικές ευκαιρίες networking. Ειδικά προνόμια προσφέρονται στους πρώτους 50 συμμετέχοντες, όπως προγραμματισμένα 1-1 pitching sessions με επενδυτές, priority access στο Investors Lounge και συμμετοχή σε networking events.

Η BEYOND αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για κάθε startup που επιδιώκει ανάπτυξη, χρηματοδότηση και διεθνείς συνεργασίες.

Ο διαθέσιμος χώρος είναι περιορισμένος και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την αίτησή τους στο website της BEYOND: https://www.beyond-expo.gr/el/beyond-startup-village-2025-be-part-of-innovation/

Σχετικά με τη BEYOND

H BEYOND είναι διεθνής έκθεση και συνέδριο ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτομίας και αποτελεί σημείο συνάντησης των κορυφαίων εταιρειών στην τεχνολογία, οραματιστών και πρωτοπόρων, startups και scale ups, καθώς επίσης ερευνητικών κέντρων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, φιλοδοξώντας να γίνει η κορυφαία διοργάνωση του είδους της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Μετά από τέσσερις επιτυχημένες διοργανώσεις στη Θεσσαλονίκη, η πέμπτη (5η) κατά σειρά BEYOND με θεματικό τίτλο «ΑΙ Reality Bites» θα φιλοξενηθεί στο διάστημα 4 με 6 Απριλίου 2025 στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo στην Αθήνα.

H BEYOND διοργανώνεται από τη ΔΕΘ – HELEXPO, τη Be-Best και τους Industry Disruptors Game Changers (IDGC) με συνδιοργανωτές το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Υπουργείο Ανάπτυξης, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Περιφέρειας Αττικής. Υποστηρικτές της BEYOND είναι οι ΣΕΠΕ, ΣΕΤΠΕ, ΣΕΚΕΕ και ΗΕΤΙΑ.