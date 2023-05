Beyond: Μια έκθεση για το μέλλον

Η Beyond είναι ένα μεγάλο γεγονός που καθιστά τη Θεσσαλονίκη αυτό που μπορεί και πρέπει να είναι: το επίκεντρο. Με τις φράσεις αυτές εγκαινίασε απόψε την έκθεση καινοτομίας και τεχνολογίας Beyond ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης. Τόνισε δε πως είναι μια έκθεση για το μέλλον, για το πώς ονειρευόμαστε την Ελλάδα. Αναφερόμενος μάλιστα στη Θεσσαλονίκη σημείωσε πως το ταλέντο που βρήκαν οι πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες ήρθαν να επενδύσουν στην πόλη ήταν πρωτοφανές.

Την ικανοποίησή του για την παρουσία του σε μία έκθεση που κάνει αυτό που λέει το όνομά της, δίνει τρόπους για να επεκτείνουμε τα όριά μας εξέφρασε από το βήμα των εγκαινίων της Beyond ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, κ. Στέλιος Πέτσας, χαρακτηρίζοντας τη διοργάνωση έναν σημαντικό θεσμό που μπορεί να προσφέρει πολλά.

Η Beyond δείχνει τον δρόμο και με εξωστρέφεια και δυναμισμό θα συνεχίσει να διευρύνει το δίκτυο των συνομιλητών της, όπως ανέφερε από την πλευρά του ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης), κ. Σταύρος Καλαφάτης.

Έκθεση-σταθμό για την Κεντρική Μακεδονία χαρακτήρισε τη Beyond ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, που «βρέθηκε» στα εγκαίνια διαδικτυακά. «Η καρδιά της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών θα χτυπούν αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία» ανέφερε.

Τη διαπίστωσή του πως η φετινή Beyond ξεπερνά τις προηγούμενες διοργανώσεις διατύπωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας, τονίζοντας μάλιστα πως η Θεσσαλονίκη βρίσκεται ήδη στο μέλλον.

Η ψηφιοποίηση των περιφερειών πρέπει να είναι προτεραιότητα σε κάθε εθνικό σχέδιο, καθώς ψηφιακή μετάβαση δεν μπορεί να γίνει χωρίς ενεργό ρόλο της αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία Κουρή.

Τη μεγάλη βαρύτητα της Beyond υπογράμμισε ο αντιπεριφερειάρχης Καινοτομίας, Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Κωνσταντίνος Βαρδακώστας, αναφερόμενος παράλληλα στον στόχο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για έναν κόμβο καινοτομίας στην περιοχή της.

Στην ανάγκη ψηφιοποίησης όλων των δήμων της χώρας και δη των περιφερειακών, αναφέρθηκε ο α’ αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, κ. Λάζαρος Κυρίζογλου.

Θέλουμε μια παγκόσμια έκθεση και θα το πετύχουμε με τη στήριξη και της Πολιτείας, τόνισε από την πλευρά της η πρόεδρος του ΣΕΠΕ, κα Παναγιώτα Παπαρίδου, αναφερόμενη στη Beyond.

Έλλειπε μια τέτοια έκθεση, έγινε όμως πραγματικότητα και θέλουμε να τη δούμε πραγματικά διεθνή, να βοηθήσει τις επιχειρήσεις μας, σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΕΠΒΕ, κ. Θεόφιλος Μυλωνάς.

Μοιραστήκαμε το όραμα για τη Beyond και διαπιστώνουμε πως κάθε χρόνο η έκθεση βελτιώνεται, τόνισε με τη σειρά του ο πρόεδρος του ΣΕΚΕΕ, κ. Μάνος Μακρομάλλης.

Σύμφωνη με τους στόχους της Beyond στην προώθηση της καινοτομίας είναι η Intracom Telecom –χρυσός χορηγός της έκθεσης- όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής της εταιρείας, κ. Αναστάσιος Δημόπουλος.

Από την πλευρά του ο head of smart solutions της Mytilineos Energy and Metals –επίσης χρυσού χορηγού- κ. Δημήτρης Ορφανός, τόνισε πως η εταιρεία θα συνεχίσει να αγκαλιάζει τέτοιες πρωτοβουλίες όπως η Beyond με δεδομένο το ενδιαφέρον της για τις νέες τεχνολογίες, την ψηφιοποίηση και τις smart cities.

«Στόχος μας είναι να διοργανώσουμε ένα μεγάλο γεγονός που θα βοηθήσει τη Θεσσαλονίκη να γίνει hub των νέων τεχνολογιών» σημείωσε ο πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Τάσος Τζήκας.

O δε managing director της Be-Best, κ. Ευάγγελος Χαραλάμπους, τόνισε πως σύντομα η Beyond θα είναι πραγματικά διεθνής, με στόχο να υποδέχεται επισκέπτες από την Ευρώπη, τα Βαλκάνια και όλο τον κόσμο.

Η Beyond πρέπει να είναι στοίχημα όλης της πόλης, η οποία πρέπει να ενεργοποιηθεί για τη στήριξή της, είπε με τη σειρά του ο ιδρυτής της Industry Disruptors Game Changers, κ. Μιχάλης Στάγκος.

Στη Beyond, που θα διαρκέσει έως τις 26 Μαΐου, συμμετέχουν περισσότερες από 170 επιχειρήσεις εκ των οποίων οι 29 startups, οι ξένες συμμετοχές προέρχονται από Λουξεμβούργο, Γαλλία, Τουρκία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ελβετία, Πολωνία και Κύπρο, δυναμική είναι παρουσία των Περιφερειών, ενώ βασικός πυλώνας της έκθεσης είναι η θεματική «Tech 4 People» (Τεχνολογία για τους Ανθρώπους).

Η Beyond πραγματοποιείται υπό την οργανωτική ευθύνη των ΔΕΘ-HELEXPO, Be-Best και Industry Disruptors Game Changers.

Συνδιοργανωτές είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), ο δήμος Θεσσαλονίκης, το υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης).

Η Intracom Telecom και η Mytilineos είναι φέτος Χρυσοί Χορηγοί. Χορηγοί είναι η Info Quest Technologies σε συνεργασία με τη Cisco, ενώ υποστηρικτές είναι οι ΣΕΠΕ, ΣΕΠΒΕ, ΣΕΚΕΕ, ΗΕΤΙΑ, η Samsung, η Dell Technologies, η Infoteam Software, η Advanced Integrated Communication Ltd και η Diversity Charter.

Η Beyond πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του υπουργείου Τουρισμού και της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ».