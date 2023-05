Beyond 2023: Από αύριο και έως τις 26 Μαΐου το πολυγεγονός καινοτομίας και τεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη

Με 170 επιχειρήσεις εκ των οποίων οι 29 startups, με διεθνή «αέρα» και συμμετοχές από Λουξεμβούργο, Γαλλία, Τουρκία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ελβετία, Πολωνία και Κύπρο, με δυναμική παρουσία των Περιφερειών και με βασικό πυλώνα τη θεματική «Tech 4 People» (Τεχνολογία για τους Ανθρώπους) εγκαινιάζεται αύριο 24 Μαΐου η έκθεση καινοτομίας και τεχνολογίας Beyond στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Από τις 24 έως τις 26 Μαΐου στα περίπτερα 15, 13 και 14 σημαντικές εταιρείες του τεχνολογικού κλάδου θα έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με το κοινό, προβάλλοντας τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους και δίνοντας απαντήσεις για μια σειρά ιδιαίτερα επίκαιρων θεμάτων που απασχολούν τη σημερινή κοινωνία, όπως για παράδειγμα η Τεχνητή Νοημοσύνη. Υπό την οργανωτική ευθύνη των ΔΕΘ-HELEXPO, Be-Best και Industry Disruptors Game Changers η φετινή Beyond εστιάζει στη σχέση της τεχνολογίας με τον άνθρωπο, θεματική που θα διέπει την πληθώρα των εκδηλώσεών της και στα 4 stages της διοργάνωσης. South-East Europe Beyond Leadership Dialogue, ευρωπαϊκό δίκτυο Creative Business Network, 10o Technology Forum με τίτλο «Spotlight on Israel» και η Επιστημονική Ημερίδα της Ένωσης Γενικών Γραμματέων Δήμων Ελλάδος «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» γύρω από τις καινοτομικές και τεχνολογικές εφαρμογές για ψηφιακό μετασχηματισμό στους ΟΤΑ είναι μερικές μόνο από τις εκδηλώσεις-δράσεις της φετινής διοργάνωσης.

Στο πλαίσιο δε των συνεργειών που ανέπτυξε φέτος η Beyond διοργανώνεται παράλληλα με την έκθεση για πρώτη φορά στην Ελλάδα το ετήσιο συνέδριο του EBAN (European Business Angels Network) με πλήθος διεθνών επενδυτών στο Συνεδριακό Κέντρο

«Ι. Βελλίδης», αλλά και οι Ημέρες Καριέρας του kariera.gr στο περίπτερο 12.

Η Beyond θα έχει για πρώτη φορά στη διάθεσή της το Beyondai App, μέσω του οποίου, πέραν των γενικών πληροφοριών για την έκθεση, θα μπορεί κανείς να κλείσει ραντεβού με τους εκθέτες, αλλά και το Beyond Innovation Challenge, μια πλατφόρμα πιο στοχευμένου και εξειδικευμένου matchmaking, που αποτελεί συνδιοργάνωση της Beyond με την Ελληνική Ένωση Εταιρειών Καινοτόμων Εφαρμογών.

Επίσης, Beyond και Livemedia θα δίνουν βήμα στους εκθέτες, προσκαλώντας τους σε ολιγόλεπτες συνεντεύξεις τις ώρες λειτουργίας της έκθεσης στο περίπτερο 13, με σκοπό την περαιτέρω προώθησή τους.

Συνδιοργανωτές της Beyond είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), ο δήμος Θεσσαλονίκης, το υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης).

Η Intracom Telecom και η Mytilineos είναι φέτος Χρυσοί Χορηγοί. Χορηγοί είναι η Info Quest Technologies σε συνεργασία με τη

Cisco, ενώ υποστηρικτές είναι οι ΣΕΠΕ, ΣΕΠΒΕ, ΣΕΚΕΕ, ΗΕΤΙΑ, η Samsung, η Dell Technologies, η Infoteam Software, η Advanced Integrated Communication Ltd και η Diversity Charter.

Η Beyond πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του υπουργείου Τουρισμού και της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ».

Η συνέντευξη Τύπου

Έκθεση-στοίχημα για την υποστήριξη του αφηγήματος που θέλει τη Θεσσαλονίκη να μετεξελίσσεται τα τελευταία χρόνια σε ένα hub

τεχνολογίας χαρακτήρισε τη Beyond ο πρόεδρος της ΔΕΘ- HELEXPO, κ. Τάσος Τζήκας, κατά τη σημερινή συνέντευξη Τύπου ενόψει των αυριανών εγκαινίων της διοργάνωσης, σημειώνοντας πως μετά από τρία χρόνια έχει αναδειχθεί σε μεγάλο τεχνολογικό γεγονός στα Βαλκάνια με επόμενο στόχο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Θέμα χρόνου είναι να γίνει η Θεσσαλονίκη τόπος προορισμού για τους ανθρώπους της τεχνολογίας της Ευρώπης, όπως ανέφερε ο managing director της Be-Best, κ. Ευάγγελος Χαραλάμπους, ο οποίος αναφέρθηκε στον εξ αρχής στόχο η διοργάνωση να γίνει πραγματικά διεθνής και ένα ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς για την τεχνολογία.

Η Beyond μπορεί να γίνει εφαλτήριο, για να δημιουργηθεί ένας πόλος που θα προσελκύει διεθνείς επιχειρηματίες και δουλειές, σύμφωνα με τον ιδρυτή της Industry Disruptors Game Changers, κ. Μιχάλη Στάγκο, ο οποίος έκανε λόγο για ένα κοινό στοίχημα για την πόλη της Θεσσαλονίκης, καλώντας το επιχειρείν να στηρίξει την έκθεση.

Μεγάλη ευκαιρία για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πεδίο της εξωστρέφειας χαρακτήρισε τη Beyond ο αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Άγγελος Χαριστέας, υπογραμμίζοντας τα ψηφιακά βήματα της Περιφέρειας, η οποία, όπως είπε, είναι η πρώτη έξυπνη Περιφέρεια της χώρας. Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του δήμου Θεσσαλονίκης, κ. Μιχάλης Κούπκας, σημείωσε πως η διοργάνωση φέρνει και τον δήμο σε επαφή με τις νέες

τεχνολογικές εξελίξεις, ενώ τόνισε πως η εξωστρέφεια και οι συνεργασίες που πρεσβεύει η Beyond βρίσκονται στον πυρήνα της φιλοσοφίας και της δημοτικής αρχής, που «τρέχει» τον ψηφιακό της μετασχηματισμό.

Η μοναδική στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια με χαρακτηριστικά πολυγεγονότος καινοτομίας και τεχνολογίας είναι η Beyond, όπως ανέφερε ο γενικός διευθυντής της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Αλέξης Τσαξιρλής. Την πληθώρα των εκδηλώσεων στα 4 stages της Beyond υπογράμμισε η project manager της έκθεσης, κα Σέβη Καφφά, που έκανε λόγο για ξένο «αέρα» και πλούσια θεματολογία.

Η διεθνοποίηση της Beyond εξελίσσεται παράλληλα με τη διεθνοποίηση του Technology Forum, τόνισε ο εκπρόσωπός του, κ. Κοσμάς Βάμβαλης, ο οποίος ευχαρίστησε τους διοργανωτές της έκθεσης για τη φετινή φιλοξενία του Technology Forum.

Ροή από όλους τους συμμετέχοντες της Beyond θα δώσει φέτος η Livemedia στο πλαίσιο της στήριξης της έκθεσης, όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλός της, κ. Στάθης Παρχαρίδης.

Μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα, να προβάλλουμε τη χώρα διεθνώς από το πεδίο της τεχνολογίας και όχι μόνο της ναυτιλίας και του τουρισμού, ανέφερε ο διευθυντής μάρκετινγκ και επικοινωνίας της Intracom Telecom, κ. Αλέξανδρος Ταρνάρης, σημειώνοντας πως η εταιρεία βρίσκεται 30 χρόνια στη Θεσσαλονίκη.

Με πλατφόρμα τις Smart Cities έρχεται στη Beyond η Mytilineos Energy & Metals, όπως σημείωσε η διευθύντρια επικοινωνίας και μάρκετινγκ της εταιρείας, κα Φιλιώ Λαναρά, υπογραμμίζοντας πως η Beyond εξελίσσεται σε μια πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων για την καινοτομία, ενώ εστιάζει και στον αντίκτυπο της τεχνολογίας.

Για τρίτη συνεχή χρονιά συμμετέχει η Info Quest Technologies στην προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα πανευρωπαϊκό τεχνολογικό

event στη χώρα μας μέσω της Beyond, σύμφωνα με τον διευθυντή πωλήσεων Βορείου Ελλάδος της εταιρείας, κ. Γιάννη Σινάκο.

Το ωράριο της Beyond είναι 10:00-20:00 και τις τρεις ημέρες.