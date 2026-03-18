BΕΘ: Εκδήλωση για την αδειοδότηση των τεχνικών επαγγελμάτων στο Money Show 2026

Την ώρα που η χώρα μας βρίσκεται σε μια περίοδο μεγάλων αλλαγών στην παραγωγή, στην εργασία και στην εκπαίδευση, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα οι βιοτεχνίες, καλούνται να προσαρμοστούν σε μια νέα πραγματικότητα, όπου η τεχνολογική εξέλιξη, η πράσινη μετάβαση και οι ψηφιακές δεξιότητες, διαμορφώνουν το νέο παραγωγικό μοντέλο.

Σε αυτό το περιβάλλον, τα τεχνικά επαγγέλματα, αποκτούν καθοριστική σημασία για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Η ενίσχυση της τεχνικής εκπαίδευσης και η θεσμική κατοχύρωση των τεχνικών επαγγελμάτων, δεν είναι απλώς μια μεταρρύθμιση, εξελίσσεται σε όρο επιβίωσης για τη βιοτεχνία.

Το κρίσιμο αυτό ζήτημα, θα τεθεί επί τάπητος στην εκδήλωση που διοργανώνει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, με θέμα «Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση – Αδειοδότηση Βιοτεχνικών Επαγγελμάτων» στο πλαίσιο του Money Show 2026, την Παρασκευή 20 Μαρτίου, στις 20.00, στην αίθουσα Epidavros I, στο Hyatt Regency Θεσσαλονίκη.

Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι οι:

Θεόδωρος Ιωαννίδης, πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών ΔΥΠΑ, διευθυντής 1ης ΕΠΑΣ

Γιώργος Τρασανίδης, διευθυντής ΣΑΕΚ Μοναστηρίου, συντονιστής ΣΣΠΑΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Γεωργία Ρεμπούτσικα, διευθύνουσα σύμβουλος ΕΟΠΠΕΠ

Λάμπρος Χαραλάμπους, προϊστάμενος τμήματος αδειοδότησης μεταποιητικών επιχειρήσεων διεύθυνσης Ανάπτυξης

Χαιρετισμό θα απευθύνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Μάριος Παπαδόπουλος.