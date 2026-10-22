Basketgate: Την αναστολή των επιχορηγήσεων στην ΕΟΚ ανακοίνωσε ο Βρούτσης – Έκτακτοι νέοι έλεγχοι

Υπό το βάρος των αποκαλύψεων σχετικά την υπόθεση των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή των κρατικών επιχορηγήσεων προς την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης όπως τη διενέργεια έκτακτου οικονομικού ελέγχου στις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας

Ειδικότερα, ο Γ. Βρούτσης ζήτησε τη διενέργεια έκτακτου δημοσιονομικού/διαχειριστικού ελέγχου στην ΕΟΚ, για τα τελευταία τρία οικονομικά έτη, από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου, από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου: «Σε συνέχεια των δυσάρεστων εξελίξεων στο ελληνικό μπάσκετ, με τις καταγγελίες που διερευνώνται από τη Δικαιοσύνη και οι οποίες αφορούν σε πρόσωπα με θεσμικούς ρόλους στη διοίκηση και τη διαιτησία της Ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης, ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης:

Α) Αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά τις εκ του νόμου προβλεπόμενες επιχορηγήσεις προς την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Β) Ζήτησε τη διενέργεια

i) έκτακτου δημοσιονομικού/διαχειριστικού ελέγχου για τα οικονομικά έτη 2024, 2025, 2026 στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,

ii) οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου, από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Υπενθυμίζεται πως σε περιπτώσεις χειραγώγησης αγώνων, πέραν των υπολοίπων ποινικών και πειθαρχικών συνεπειών, προβλέπονται και σαφείς οικονομικές κυρώσεις στη χρηματοδότηση των αθλητικών φορέων, μέσω της ετήσιας κατανομής από το Υπουργείο Αθλητισμού των κερδών των παικτών τυχερών παιγνίων»