Basket gate: Πώς φτάσαμε στη σύλληψη Λιόλιου – Οι στημένοι αγώνες από τα εφηβικά μέχρι την Α1

Νέες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση διαφθοράς στο ελληνικό μπάσκετ και η σύλληψη του προέδρου της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιου , καθώς η δικογραφία περιλαμβάνει μηνύματα και στοιχεία για χειραγώγηση αγώνων σε όλες τις βαθμίδες του αθλήματος σε βάθος δεκαετίας.

Συγκεκριμένα, μηνύματα και υλικό που δείχνουν το “στήσιμο αγώνων” σε όλες τις κατηγορίες -από εφηβικά και σχολικά πρωταθλήματα μέχρι την Α’ κατηγορία-, που εκτείνονται από το 2016 έως το 2026 περιλαμβάνει η δικογραφία για τη διαφθορά στο ελληνικό μπάσκετ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ελέγχονται περίπου 50 αγώνες, μεταξύ των οποίων κι ένας αγώνας εξωτερικού.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των ερευνών φέρεται να έχει εντοπιστεί σε συλληφθέντα μεγάλο ποσό, που αγγίζει τις 800.000 ευρώ, το οποίο όμως φαίνεται πως δεν δικαιολογείται.

Το ντόμινο των σοβαρών εξελίξεων στο χώρο του μπάσκετ πυροδότησε καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου τον Απρίλιο του 2026, η οποία αφορούσε τη λειτουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και τον πρόεδρό της, Ευάγγελο Λιόλιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ακολούθησαν καταγγελίες – καταθέσεις 8 μαρτύρων, εκ των οποίων οι 2 κρίνονται ως εξαιρετικά σημαντικοί, γιατί έχουν γνώση για το «στήσιμο» αγώνων.

Οι δύο μάρτυρες φαίνεται να έχουν δωροδοκηθεί στο παρελθόν, ωστόσο δεν θα αντιμετωπίσουν ποινικές ευθύνες καθώς προσήλθαν αυτοβούλως για να καταγγείλουν τα όσα γνώριζαν για τις παράνομες πράξεις στο χώρο του μπάσκετ.