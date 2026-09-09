Αύξηση της νόμιμης μετανάστευσης το πρώτο 8μηνο του 2026, μετά την ψήφιση του νέου νόμου

Ως ενθαρρυντικά κρίνουν κυβερνητικές πηγές τα στοιχεία του πρώτου οκταμήνου του 2026 για την ενίσχυση της νόμιμης μετανάστευσης στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, ενώ κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2025 οι εγκρίσεις μετακλήσεων ανήλθαν σε 44.434, το αντίστοιχο διάστημα του 2026 έφτασαν τις 64.095.

Οι μετακλήσεις αφορούν πρωτίστως την εποχική εργασία στον αγροτικό τομέα, καθώς και άλλους κλάδους της οικονομίας στους οποίους καταγράφονται αυξημένες ανάγκες για εποχικό προσωπικό.

Παράλληλα, με την εφαρμογή του νέου νόμου μειώθηκε ο απαιτούμενος χρόνος για την έκδοση αδειών διαμονής, ενώ το απόθεμα των εκκρεμών αιτήσεων στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου περιορίστηκε κατά 46,85%. Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη αύξηση αφορά αποκλειστικά τη νόμιμη μετανάστευση.

Από τον Σεπτέμβριο του 2025 καταργήθηκε η δυνατότητα νομιμοποίησης μεταναστών μέσω της συμπλήρωσης επταετούς παραμονής στη χώρα και, πλέον, δεν προβλέπεται νομοθετικά κανένας τρόπος νομιμοποίησης μεταναστών που εισήλθαν παράνομα στην ελληνική επικράτεια.

Σύμωνα με τις ίδιες πηγές, τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η εφαρμογή αυστηρής πολιτικής για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης μπορεί να συνδυάζεται με τη διεύρυνση των νόμιμων οδών μετανάστευσης, στη βάση των πραγματικών αναγκών της ελληνικής οικονομίας και της αγοράς εργασίας.

Η αύξηση αυτή αποδίδεται στις παρεμβάσεις του νόμου που ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο του 2026 για τη νόμιμη μετανάστευση, καθώς και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των διμερών συμφωνιών της Ελλάδας με τρίτες χώρες.