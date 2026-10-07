Αύξηση Ασυνόδευτων Παιδιών Πρόσφυγων στην Ευρώπη το 2025 μεψηλά Ποσοστά Εκμετάλλευσης

Περισσότερα από τα δύο τρίτα των παιδιών, που είναι πρόσφυγες ή μετανάστες και έφθασαν στην Ευρώπη μέσω της Μεσογείου και διαδρόμων στα Βαλκάνια τον περασμένο χρόνο, ήταν ασυνόδευτα και πολλά από αυτά βίωσαν εκμετάλλευση, όπως προκύπτει από έκθεση των Ηνωμένων Εθνών που δόθηκε σήμερα Τετάρτη 7/10 στη δημοσιότητα.

Ενώ συνολικά οι αφίξεις παιδιών από ξηράς και θαλάσσης μειώθηκαν κατά 25% από τα επίπεδα του 2024, η αναλογία εκείνων που ταξίδεψαν μόνα τους αυξήθηκε σε 67% από 51% που ήταν το 2024, διαπιστώνεται στην έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και της UNICEF.

Περισσότερα από 20.000 από τα 31.000 παιδιά που έφθασαν το 2025 σε χώρες της Ευρώπης, περιλαμβανομένων της Βουλγαρίας, της Κύπρου, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Μάλτας και της Ισπανίας, καταγράφηκαν ως ασυνόδευτα ή σαν να χωρίστηκαν από κάποιον γονέα ή κηδεμόνα.

Περισσότερα παιδιά που έφθασαν στην Ιταλία και την Ισπανία ήταν ασυνόδευτα (86%) σε σχέση με εκείνα που έφθασαν σε άλλες χώρες.

Στην Ιταλία υπήρξε αύξηση 12% στον αριθμό των παιδιών που έφθασαν εκεί–πολλά από την Αίγυπτο, την Ερυθραία, το Μπανγκλαντές και τη Σομαλία.

Φτώχεια, συγκρούσεις και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Η φτώχεια, οι συγκρούσεις και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι συγκαταλέγονται στους λόγους που κάποιοι επιλέγουν το επικίνδυνο πέρασμα δια θαλάσσης και η συρρίκνωση των ασφαλών μεταναστευτικών διαδρόμων φαίνεται να ώθησε περισσότερα παιδιά σε επικίνδυνα ταξίδια και στα χέρια διακινητών, σύμφωνα με την έκθεση.

Ο αριθμός των παιδιών που εμπλέκονται σε διαδικασίες επανεγκατάστασης προσφύγων στην Ευρώπη μειώθηκε στα 3.400 το 2025 από 8.900 ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ μόνο 199 παιδιά, κανένα από τα οποία ασυνόδευτο, μετακινήθηκαν μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών στο πλαίσιο του Μηχανισμού Εθελούσιας Αλληλεγγύης, γεγονός που συνιστά μείωση 67%.

Η πρωτοβουλία της ΕΕ, η οποία ξεκίνησε το 2022, επιτρέπει στις χώρες που δέχονται μεγάλο αριθμό μεταναστών και αιτούντων άσυλο να μετεγκαταστήσουν ορισμένους από αυτούς σε άλλα συμμετέχοντα ευρωπαϊκά κράτη, σε εθελοντική βάση.

«Η έκθεση αυτή καταδεικνύει πόσο εκτεθειμένοι είναι στη βία και την εκμετάλλευση όταν οι ασφαλείς δίαυλοι είναι περιορισμένοι και αναγκάζονται να βασίζονται σε διακινητές», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η γενική διευθύντρια του ΔΟΜ Έιμι Πόουπ προτρέποντας σε στενότερη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών και των χωρών που βρίσκονται κατά μήκος των διαδρομών, με στόχο την αντιμετώπιση των δικτύων διακίνησης που εκμεταλλεύονται ανηλίκους.

Από συνεντεύξεις με περισσότερα από 4.600 άτομα ηλικίας 15 έως 24 ετών, τα οποία ταξίδευαν μέσω των διαδρομών της Μεσογείου, του Ατλαντικού (από τη Δυτική Αφρική) και των Δυτικών Βαλκανίων, προέκυψε ότι σχεδόν τα μισά είχαν υποστεί σωματική βία.

Οι περισσότερες μαρτυρίες αφορούσαν πολλαπλές μορφές βίας, συμπεριλαμβανομένων βασανιστηρίων και απαγωγών κατά τη διάρκεια της μετακίνησης και στα συνοριακά περάσματα, ενώ ορισμένες περιελάμβαναν αναφορές για καταναγκαστική εργασία.

Η Λιβύη ήταν η χώρα που κατονομάστηκε συχνότερα ως ο τόπος όπου διαπράχθηκαν αυτά τα αδικήματα.

Περίπου ένα δέκατο των ερωτηθέντων που είχαν ακολουθήσει τη διαδρομή της Ανατολικής Μεσογείου ανέφεραν ότι τους είχαν υποσχεθεί ψευδώς καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, ασφαλή ταξίδια ή νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα.