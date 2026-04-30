Αύξηση 7,2% του τζίρου στο λιανεμπόριο τον Φεβρουάριο

Αισθητά ανεβασμένους ρυθμούς παρουσίασε το λιανικό εμπόριο στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο, με αισθητές αυξήσεις σε όρους τζίρου και όγκου.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον Φεβρουάριο παρουσίασε αύξηση 7,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2025, και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2026 αύξηση 6,2%.

Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές) τον Φεβρουάριο παρουσίασε αύξηση 4,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2025 και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2026 αύξηση 6,5%.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις κινήθηκαν ανοδικά σε: Έπιπλα- Ηλεκτρικά είδη- Οικιακός εξοπλισμό (17,3%), Τρόφιμα- Ποτά- Καπνό (11,4%), Φαρμακευτικά- Καλλυντικά (10,2%), Βιβλία- Χαρτικά- Λοιπά είδη (7,1%), Μεγάλα καταστήματα τροφίμων (5,7%) και Πολυκαταστήματα (2,7%).

Αντίθετα, μειώθηκαν σε: Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων (3,1%) και Ένδυση- Υπόδηση (0,5%).

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, τον Φεβρουάριο παρουσίασε αύξηση 1,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2026.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου τον Φεβρουάριο παρουσίασε αύξηση 1,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2026.