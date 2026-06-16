Αύξηση 3,2% σημείωσαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων στη χώρα τον Μάιο

Αύξηση 3,2% σημείωσαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων στη χώρα εφέτος τον Μάιο, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον συγκεκριμένο μήνα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 26.897 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 26.051 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του 2025 (αύξηση 13,5% είχε παρουσιαστεί τον Μάιο 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024).

Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 17.218 έναντι 16.745 που κυκλοφόρησαν τον Μάιο 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 2,8%.

Το α’ 5μηνο κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 116.558 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 112.854 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 3,3% (αύξηση 2,4% είχε σημειωθεί το πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024). Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 70.210 έναντι 68.202 που κυκλοφόρησαν το α’ 5μηνο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 2,9%.

Παράλληλα, τον Μάιο κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 10.439 μοτοσυκλέτες κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 9.860 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 5,9% (αύξηση 24,4% είχε σημειωθεί τον Μάιο 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024). Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες ανέρχονται σε 10.016 έναντι 9.461 που κυκλοφόρησαν τον Μάιο 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 5,9%.

Το α’ 5μηνο κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 35.141 μοτοσυκλέτες κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 32.267 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 8,9% (αύξηση 3,6% είχε σημειωθεί το πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024). Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες ανέρχονται σε 33.407 έναντι 30.697 που κυκλοφόρησαν το α’ 5μηνο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 8,8%.