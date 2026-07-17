Αύξηση 2,7% στις διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα τον Μάιο

Ελαφρώς αυξητικές τάσεις παρουσίασαν οι αφίξεις και οι διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα της χώρας τον Μάιο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα προσωρινά μηνιαία στοιχεία κίνησης καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και συλλογικών καταλυμάτων σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια) κατά τον Μάιο οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα ανήλθαν σε 4.000.538 και οι διανυκτερεύσεις σε 15.823.095, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,9% στις αφίξεις και 2,7% στις διανυκτερεύσεις σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025.

Ειδικότερα, κατά τον μήνα Μάιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, παρατηρήθηκε αύξηση 3% στις αφίξεις και 2,7% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 2,5% και 2,7%, αντίστοιχα.

Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 82% και 89,8% αντίστοιχα, στο σύνολο των καταλυμάτων.

Η μέση συνολική διανυκτέρευση για το μήνα Μάιο 2026, ανήλθε σε 4 ημέρες, ακριβώς όσο και ένα χρόνο νωρίτερα.

* Δείτε αναλυτικά την έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ δεξιά στη στήλη Σχετικά Αρχεία