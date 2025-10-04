Αυξήσεις δημοτικών τελών χωρίς ανταποδοτικότητα

Θα σας μεταφέρω συζήτηση που είχα με έναν γνωστό επιχειρηματία της πόλης. Δεν έκρυβε την ενόχλησή του για το ύψος των δημοτικών τελών που πληρώνει καθώς αντιστοιχεί σε ένα ποσό που έφτανε το ¼ του λογαριασμού της εταιρείας παροχής ρεύματος. Δεν έχει σημασία σε ποιον Δήμο της Θεσσαλονίκης ανήκει καθώς αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που αφορά πολλούς επαγγελματίες. Οι περισσότεροι δήμοι έχουν αυξήσει σε μεγάλο βαθμό τα δημοτικά τέλη με αποτέλεσμα να δημιουργούν άλλη μια θηλιά στους επαγγελματίες που έχουν άλλωστε ήδη να αντιμετωπίσουν σωρεία προβλημάτων. Τα δε παράπονά του, που συμμερίζονται οι περισσότεροι επαγγελματίες, είναι διττά: αφενός οι αυξήσεις στα δημοτικά τέλη, αφετέρου πως δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα. Δεν αντιστοιχούν δηλαδή οι αυξήσεις αυτές σε βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα ζητήματα καθαριότητας, ευταξίας, δημόσιου φωτισμού. Κύριοι δήμαρχοι, οι αυξήσεις εύκολες, οι υπηρεσίες δύσκολες. Αλλά οι πολίτες θέλουν τους δημάρχους τους για τα δύσκολα.

(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Πολιτική”, 4-10-2025)