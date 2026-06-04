Αυξημένη ζήτηση για πετρέλαιο αναμένει ο ΟΠΕΚ – Κατά 1,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως

Ο ΟΠΕΚ αναμένει ισχυρή αύξηση της ζήτησης πετρελαίου και δεν προτίθεται να αναθεωρήσει τις εκτιμήσεις του.

Αυτό δήλωσε την Πέμπτη (4/6) ο γενικός γραμματέας του οργανισμού Χαϊθάμ Αλ Γκάις στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, παρά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

«Παρά όλα τα σχόλια που κυκλοφορούν ότι η ζήτηση πετρελαίου μειώνεται, δεν έχουμε καταγράψει ακόμη τέτοιου είδους ενδείξεις», δήλωσε ο Αλ Γκάις.

«Εξακολουθούμε να βλέπουμε ισχυρή αύξηση της ζήτησης κατά 1,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως για φέτος», πρόσθεσε.

Επίσης, ανέφερε ότι οι επενδύσεις στον κλάδο του πετρελαίου δεν πρέπει να επηρεάζονται από «μεμονωμένα γεγονότα» που συμβαίνουν οπουδήποτε στον κόσμο. «Πρέπει να επενδύσουμε πολύ νωρίτερα, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για τη ζήτηση που προβλέπουμε στο μέλλον», δήλωσε.

Ο υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Αμπντουλαζίζ μπιν Σαλμάν, ο οποίος συμμετέχει στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία, δήλωσε ότι ο κόσμος χρειάζεται τη σταθεροποίηση του ενεργειακού τομέα.

Ο Ρώσος αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ, ο οποίος συναντήθηκε στην Αγία Πετρούπολη με τον υπουργό Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας, δήλωσε ότι όλες οι εκτιμήσεις για την αγορά πετρελαίου πρέπει να αναθεωρηθούν ριζικά και ότι ο ΟΠΕΚ+ είναι σε θέση να αντισταθμίσει τις παγκόσμιες αλλαγές στον ενεργειακό τομέα.