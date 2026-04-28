Αυτός ο άντρας έκοψε κάθε επαφή με τις γυναίκες για τρεις μήνες – Ένιωσε πιο παραγωγικός και συναισθηματικά σταθερός

Αρκετά συχνά όταν βρισκόμαστε σε αναζήτηση συντρόφου, μπορεί αυτό το κομμάτι να απορροφήσει όλη μας την ενέργεια. Η πίεση από την κοινωνία και τα «πρέπει» για αποκατάσταση είναι τέτοια, που καμιά φορά μάς κάνει να μη βλέπουμε τίποτα άλλο πέρα από τη δημιουργία μιας σχέσης.

Έτσι, ένας άντρας αποφάσισε να διεξάγει ένα πείραμα για να δει πόσο χώρο στο μυαλό καταλαμβάνει πραγματικά «ο κόσμος των ραντεβού». Κατέληξε σε ένα εκπληκτικό, για τον ίδιο, συμπέρασμα.

Έμεινε μακριά από τα ραντεβού και την επαφή με τις γυναίκες για τρεις μήνες.

Ο Kyle Pickering, μουσικός και TikToker, ήθελε να δει τι θα συνέβαινε αν αφαιρούσε τα ραντεβού από την εξίσωση της ζωής του, οπότε αποφάσισε να γίνει “girl sober” (να μείνει, δηλαδή, νηφάλιος από κορίτσια).

Τι είναι το “girl sober”;

Ουσιαστικά έθεσε έναν κανόνα: δεν θα έχει καμία ρομαντική αλληλεπίδραση με γυναίκες για ένα εύλογο χρονικό διάστημα. «Δεσμεύτηκα να μην βγαίνω με γυναίκες ή να γνωρίζω ραντεβού. Να μην μιλάω με μηνύματα σε κορίτσια και να μην περιηγούμαι σε σελίδες σχετικές με έρωτες, σχέσεις και γυναίκες», είπε σε ένα βίντεο για το πείραμα.

Παραδέχτηκε πως δυσκολεύτηκε λίγο, ειδικά όταν είδε ότι η πρώην του έχει τώρα νέο φίλο. Αλλά ως επί το πλείστον, τήρησε τους κανόνες – και δεν μετανιώνει για τίποτα.

«Έσπασα το σερί μου όταν μια πολύ γλυκιά γυναίκα μού ζήτησε ραντεβού». Αυτή ήταν η μόνη παρασπονδία του και ενώ δεν πήγε όπως θα ήθελε, πέρασε πολύ όμορφα και συνέχισε το πείραμά του.

Πώς ένιωσε

Ο Kyle Pickerinvg εκμυστηρεύτηκε πως η αποχή του από την επαφή του με τις γυναίκες τον έκανε πιο παραγωγικό και λιγότερο συναισθηματικό.

«Κατά τη διάρκεια αυτών των τριών μηνών, ήμουν πιο παραγωγικός; Ναι. Ήμουν πιο συγκεντρωμένος στη δουλειά μου; Ναι». Είπε επίσης πως αυτό το διάστημα ήταν λιγότερο μπερδεμένος συναισθηματικά, αλλά δεν θα το δοκίμαζε ξανά.

«Θα το έκανα πάλι; Όχι και έχω έναν καλό λόγο. Είμαι ένα αγόρι. Οι γυναίκες είναι ομορφιά».

Οι αντιδράσεις στην απόφασή του

Το video του νεαρού άντρα κέρδισε πολλά σχόλια, τα περισσότερα θετικά. Κάτω από την ανάρτησή του οι ακόλουθοί του – κυρίως γυναίκες- τον επαίνεσαν για την ωριμότητα και τη δύναμή του.

Μια γυναίκα εξήρε τον Pickering, καθώς αυτός βρήκε έναν θετικό τρόπο να ξεδιαλύνει το ρόλο που έπαιζαν τα ραντεβού στη ζωή του και να σκεφτεί αυτά τα θέματα χωρίς να γίνει ασεβής.

«Αγαπώ αυτόν τον τύπο», δήλωσε η TikToker Hope Woodard. «Μου αρέσει που κάνει αυτή τη συζήτηση».

«Νιώθω πως είσαι τόσο συναισθηματικά υγιής», του έγραψε μια άλλη κοπέλα κάτω από το video του. «Κρατάμε σημειώσεις», σχολίασε μία τρίτη, με το video στο TikTok να έχει κερδίσει δεκάδες χιλιάδες views και πάνω από 2,500 σχόλια.