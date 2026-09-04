Αυτός είναι ο καταλληλότερος μήνας για να ψάξετε δουλειά

Είτε έχετε ήδη δουλειά και υπάρχουν λόγοι που σας σπρώχνουν μακριά από το συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον, είτε βρίσκεστε σε αναζήτηση εργασίας ενώ δεν απασχολείστε κάπου αυτή την περίοδο, υπάρχει ένας συγκεκριμένος μήνας του χρόνου που είναι ο καταλληλότερος και προσφορότερος για να βρείτε τη θέση που θέλετε.

Στην Αμερική το ονομάζουν «September Surge», δηλαδή κύμα του Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το Girlboss, από την 1η Σεπτεμβρίου και μετά οι εταιρείες κάθε είδους ξεκινούν να αναζητούν με μανία εργαζόμενους. Η πληροφορία αυτή επιβεβαιώνεται και από τη σύμβουλο επιχειρήσεων Chanelle Howell, η οποία μάλιστα ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που μίλησαν στο TikTok για αυτό το θέμα.

«Βρισκόμαστε στη μέση του τρίτου τετραμήνου του χρόνου, τα μεγάλα στελέχη επιστρέφουν από τις διακοπές και οι εταιρείες διαθέτουν ακόμα προϋπολογισμό που δεν έχουν διαθέσει κάπου», εξηγεί η Howell.

Πρόκειται για ένα trend που ωθεί τις εταιρείες στο να στελεχώσουν καλύτερα τα τμήματά του, ώστε να καταφέρουν να πιάσουν τους στόχους που έχουν θέσει για τη χρονιά. Αυτό εκκινεί τη διαδικασία που καταλήγει στο άνοιγμα πολλών νέων θέσεων εργασίας και στη γρήγορη, σχετικά πάντα, στελέχωσή τους.

Η τάση αυτή διαρκεί περίπου ενάμιση μήνα, καθόσον ως το Halloween οι εταιρείες θέλουν να έχουν καλύψει τα τυχόν κενά τους στο εργασιακό δυναμικό και να έχουν βελτιώσει την ποιότητα εργασίας που παρέχουν οι ομάδες τους. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την HuffPost, παρά το γεγονός ότι τον τελευταίο καιρό ακούμε για φαινόμενα όπως το quiet cutting, που μοιάζουν με απολύσεις αλλά τυπικά δεν χαρακτηρίζονται ως τέτοιες.