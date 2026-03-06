Αυτοψία του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα στην Οδό Πόντου στην Καλαμαριά

Αυτοψία στο σημείο όπου δρομολογείται το κρίσιμο έργο της διάνοιξης και διαμόρφωσης της οδου Πόντου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε σήμερα ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, συνοδευόμενος από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό Α.Ε., Χρήστο Φαφούτη.

Με πρόσφατη απόφαση του υπουργείου, η οδός Πόντου χαρακτηρίστηκε ως έργο εθνικής σημασίας, άμεσης προτεραιότητας και κατεπείγοντος χαρακτήρα, με σκοπό να επιταχυνθούν οι αναγκαίες εργασίες, ενόψει της παράδοσης της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. «Η δέσμευσή μας για την παράδοση της επέκτασης του Μετρό στην Καλαμαριά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αναβάθμιση του αστικού ιστού της περιοχής. Με το έργο αυτό (της διαμόρφωσης της οδού Πόντου) διασφαλίζουμε ότι οι πολίτες θα έχουν ασφαλή και άμεση πρόσβαση στους σταθμούς του Μετρό. Επιπλέον, θα βελτιωθούν οι κυκλοφοριακές συνθήκες στην Καλαμαριά, αλλά και το αστικό περιβάλλον με παρεμβάσεις υπέρ της βιώσιμης κινητικότητας» δήλωσε ο κ.Δήμας.

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος,επισήμανε πως πλέον, έπειτα από αλλεπάλληλες συναντήσεις εργασίας και επικοινωνίες με τον Δήμο Καλαμαριάς, οι εκκρεμείς απαλλοτριώσεις της οδού Πόντου να ολοκληρώνονται σε πολύ σύντομο χρόνο. «Αυτό είναι, αυτή τη στιγμή, το πιο κρίσιμο στάδιο που θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε και στην κατασκευή της οδού με την ταυτόχρονη δημοπράτηση του έργου. Είναι σαφές ότι όλες οι πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών των κυβερνήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη, αντελήφθησαν τη σημασία της κατασκευής του δρόμου για το έργο του Μετρό και έσπευσαν διαδοχικά στη διασφάλιση και διάθεση των απαραίτητων πόρων και την ανάληψη της σχετικής αρμοδιότητας. Με πολύ κόπο φτάνουμε πλέον κοντά στο αίσιο τέλος. «Είναι βέβαιο, ότι με την απόδοση σε εμπορική λειτουργία της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης, θα τρέξει και το έργο της κατασκευής της οδού Πόντου ώστε πολύ σύντομα η Καλαμαριά να αλλάξει μορφή. Πρόκειται για μια παρέμβαση η οποία θα επηρεάσει δραστικά, όχι μόνο τον Δήμο, τον οποίο αυτή τη στιγμή μοιάζει να αφορά, αλλά το σύνολο της πόλης» υπογράμμισε.

Η διαμόρφωση της οδού Πόντου θα συμμορφώνεται με τις οδηγίες σχεδιασμού για την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρία, με τις τεχνικές οδηγίες του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), καθώς και τις προβλέψεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Προβλέπεται η κατασκευή δύο λωρίδων ανά κατεύθυνση, πλάτους 3,50 μέτρων, κεντρικής διαχωριστικής νησίδας πλάτους 10 μέτρων, πεζοδρομίων έως 8 μέτρα με ποδηλατόδρομο επί του αριστερού πεζοδρομίου, καθώς και έξι νέων κυκλικών κόμβων. Το έργο περιλαμβάνει οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, φωτεινή σηματοδότηση και ρυθμίσεις ήπιας κυκλοφορίας, με συνεχόμενα προσβάσιμα πεζοδρόμια, ράμπες και οδηγούς όδευσης τυφλών, συνδεδεμένους με τις εξόδους των σταθμών.

Τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Εσωτερικών έχουν ήδη προβεί στη χρηματοδότηση ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ, συνολικά, για την αποπληρωμή μεγάλου μέρους των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων κατά μήκος της οδού. Έπειτα από την ολοκλήρωση και παράδοση της οδού από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, τη διαχείριση και συντήρηση της οδού θα αναλάβει ο Δήμος Καλαμαριάς.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ