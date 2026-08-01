Αυτοψία Δήμα – Ταχιάου στον σταθμό Αρετσού του Μετρό Καλαμαριάς

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά πραγματοποιείται με την πρόοδο των διαδικασιών για τη διάνοιξη της οδού Πόντου, ενός έργου στρατηγικής σημασίας για τη λειτουργική σύνδεση της περιοχής με το νέο δίκτυο μεταφορών.

Στον σταθμό Αρετσού πραγματοποίησαν αυτοψία ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, και ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, οι οποίοι ενημερώθηκαν για την πορεία των εργασιών και τις επόμενες κινήσεις που θα οδηγήσουν στην υλοποίηση του έργου.

Όπως επισημάνθηκε, απομένει η κατακύρωση του διαγωνισμού, ώστε να εγκατασταθεί ο ανάδοχος και να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες για τη διάνοιξη της οδού Πόντου, μια παρέμβαση που θα συμβάλει καθοριστικά στην καλύτερη λειτουργία της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά.

Στις δηλώσεις που παραχώρησαν στην TV100, ο υπουργός και ο υφυπουργός τόνισαν ότι η ολοκλήρωση των έργων θα μεταμορφώσει τον συγκοινωνιακό χάρτη της ανατολικής Θεσσαλονίκης, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των πολιτών και ενισχύοντας την προσβασιμότητα της περιοχής.

Η TV100, με αποκλειστική παρουσία στην αυτοψία, κατέγραψε όλες τις εξελίξεις και φιλοξένησε τις δηλώσεις των δύο κυβερνητικών στελεχών στη δημοσιογράφο Ελίνα Τουκουσμπαλίδου, μεταφέροντας στους πολίτες όλες τις τελευταίες πληροφορίες για την πορεία ενός έργου που αναμένεται να αλλάξει τις μετακινήσεις στην Καλαμαριά.

Το αναλυτικό ρεπορτάζ προβάλλεται από την TV100 και τις ψηφιακές της πλατφόρμες: