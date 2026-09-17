Αυτόνομοι οι Δημοκράτες στις εθνικές εκλογές ανακοίνωσε ο Κασσελακης

Του Σταύρου Αλχατζιδη

Την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές των Δημοκρατών- Προδευτικο κέντρο ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Στέφανος Κασσελακης. Όπως τόνισε μετεκλογικά ο ίδιος θα κάνει την εισήγηση του στα μέλη του κόμματος και αυτά θα είναι που θα αποφασίσουν.

” Να είμαστε χρήσιμοι Δεν θέλουμε να διχαζουμε τον κόσμο, αλλά να τον ενώσουμε ” , τόνισε συμπληροντας πως οι Δημοκράτες είναι ένα κόμμα αυθεντικό και φερεγγυο.

Δημοσκοπήσεις

Σχετικα με τις δημοσκοπησεις που εμφανιζουν με χαμηλα ποσοστα το κόμμα του είπε πως αυτές δεν τον φοβίζουν. ” Και άλλες φορές βρέθηκα σε ανάλογη θέση όπως για την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Και τελικά τα αποτελέσματα ήταν διαφορετικά ” , είπε ο κ. Κασσελακης καταθέτοντας την αισιοδοξία του.

Χαρακτήρισε αποκρουστικές τις μεταγραφές βουλευτών , ενώ έκανε λόγο για υψηλή μεταβλητότητα στις επόμενες εκλογές. Ωστόσο τόνισε πως θα πρέπει να στηθούν αναχώματα προκειμένου να ανακοπεί η τροφοδότηση των άκρων.

” Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεις τα φαινόμενα φασισμού δεν είναι ο φόβος” , ανέφερε εκφράζοντας ωστοσο την έντονη ανησυχία του.

Επίθεση σε Μητσοτακη -Τσίπρα

Ο κ. Κασσελακης επιτέθηκε στον πρωθυπουργό λέγοντας πως λειτουργεί δικαστικά και εκβιαστικά. Και στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα των παρακολουθήσεων.

” Δεν μπορεί να αυτοποαλεισαι φιλεθευρος αν δεν απαντάς στο αν η δική σου υπηρεσία παρακολουθεί πολίτες. Δεν μπορεί να προχωρήσει μια κυβέρνηση έτσι ” , υπογράμμισε.

Για το Αλέξη Τσίπρα επισήμανε πως είναι ένα κόμμα ιχ με διορισμένα στελέχη και χωρίς να έχει κάνει συνέδριο.

Γιατί μετά τη ΔΕΘ

Ο κ. Κασσελακης υπογράμμισε πως η απόφαση του να έρθει στη Θεσσαλονίκη μετά τη ΔΕΘ έγινε σε ένδειξη εκτίμησης τόσο για την πόλη, όσο και για την πολιτική.

Μάλιστα για την Θεσσαλονίκη είπε πως Ναι μεν γίνονται κάποια έργα αλλά ” πρέπει να δούμε και το ποσό κόστισαν αυτά “.

Τόνισε επίσης πως η πόλη χρειάζεται περισσότερο πράσινο.

Ο κ. Κασσελακης από σήμερα θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη όπου το επόμενο τριήμερο θα πραγματοποιήσει σειρά επαφών και περιοδειών στην πόλη.