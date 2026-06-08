Αυτόνομο ΥΜΑΘ και Ειδική Γραμματεία Έρευνας-Τεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη προτείνει η Αφροδίτη Νέστορα

Συνάντηση με δημοσιογράφους είχε σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα, υποψήφια βουλευτής της ΝΔ στις προηγούμενες εκλογές.

Αν και οι πληροφορίες θέλουν πως έχει “κλειδώσει” μια θέση στο ψηφοδέλτιο και των επόμενων εκλογών, η δικηγόρος και μέλος του δ.σ. του ΟΛΘ, αρκέστηκε να εκφράσει την βούλησή της για μια νέα υποψηφιότητα, σχολιάζοντας πως αυτά είναι αποφάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στη συζήτηση ωστόσο κατέθεσε δύο ενδιαφέρουσες προτάσεις για τη Θεσσαλονίκη: η πρώτη να γίνει ξανά αυτόνομο υπουργείο το ΥΜΑΘ με πόρους και αρμοδιότητες όχι μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα αλλά γενικότερα για την περιφερειακή ανάπτυξη.

Η δεύτερη, στο πλαίσιο του νέου υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας που έχει εξαγγελθεί να έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη μια Ειδική Γραμματεία Έρευνας-Καινοτομίας-Ανώτατης Εκπαίδευσης ώστε να αξιοποιηθεί το οικοσύστημα ΕΚΕΤΑ-Thessintec-πανεπιστημίων-ιδιωτικών επενδύσεων.