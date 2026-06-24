Αυτοί είναι οι σκύλοι που δεν μπορούν να μείνουν μόνοι τους πολλές ώρες

Το πρώτο βήμα για να γίνετε υπεύθυνος κηδεμόνας ξεκινά πριν φέρετε στο σπίτι σας τον νέο σας τετράποδο φίλο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σκεφτείτε πολύ καλά τον τρόπο ζωής σας και να επιλέξετε το κατάλληλο κατοικίδιο σύμφωνα με αυτόν.

Ένα βασικό που πρέπει να λάβετε υπόψη σας είναι το πόσο λείπετε καθημερινά από το σπίτι. Αν λείπετε πολλές ώρες, ο σκύλος σας μπορεί να καταλήξει να αισθάνεται παραμελημένος. Αυτό είναι πολύ πιθανό να τον οδηγήσει σε άγχος -το λεγόμενο άγχος αποχωρισμού-, να νιώσει μοναξιά, ακόμα και να αρχίσει να υποφέρει από κατάθλιψη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προκληθούν αλλαγές στη συμπεριφορά και τον χαρακτήρα του και να εμφανίσει προβλήματα, όπως προσκόλληση, θυμό, απογοήτευση, μεγάλο στρες αλλά και στομαχικές διαταραχές. Επομένως, η επιλογή ενός σκύλου που ταιριάζει με τον τρόπο ζωής μας και την καθημερινή μας ρουτίνα είναι ζωτικής σημασίας. Τόσο για τον ίδιο τον σκύλο όσο και για εμάς.

Αν λοιπόν αποφασίσετε να πάρετε κάποιον σκύλο, θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να κοιτάξετε κατά πόσο θα μπορέσει να αποφύγει αυτό το άγχος αποχωρισμού. Εδώ θα αναρωτηθείτε, και εύλογα μάλιστα, αν το πόσο άγχος βιώνει ένας σκύλος με την απουσία σας έχει σχέση με τη φυλή του.

Άγχος αποχωρισμού μπορεί να εμφανίσει οποιοσδήποτε σκύλος. Όμως φαίνεται αυτό να είναι πιο συχνό και πιο έντονο σε κάποιες φυλές- φυλές σκύλων που είναι εξαιρετικά κοινωνικές και πιστές στους κηδεμόνες τους και αποζητούν πολλή παρέα. Άγχος αποχωρισμού είναι συχνό επίσης και στα ζώα διάσωσης.

Ενδεικτικά σημάδια ότι ο σκύλος σας έχει άγχος αποχωρισμού

Μερικά σημάδια άγχους αποχωρισμού σε σκύλους, σύμφωνα με το American Kennel Club, μπορεί να είναι:

Γάβγισμα, κλαψούρισμα ή ουρλιαχτό – Το γάβγισμα, το κλαψούρισμα ή το ουρλιαχτό είναι βασικά σημάδια άγχους αποχωρισμού. Ο σκύλος σας ρωτάει με αυτόν τον τρόπο “πού είσαι;”

Τρελό καλωσόρισμα όταν επιστρέφετε σπίτι – Ενώ είστε μακριά, ο σκύλος σας έχει πανικοβληθεί. Όταν φτάσετε στο σπίτι, εκείνος μπορεί να ουρήσει από τη χαρά του με το πού θα σας δει, να πηδήξει πάνω σας ή να μην ξεκολλάει από εσάς. Και όλα αυτά θα συνεχιστούν για αρκετή ώρα, θα έχουν ένταση και συχνά θα συνοδεύονται από φωνές που βγάζει ο σκύλος.

Καταστροφική συμπεριφορά – Εδώ δεν μιλάμε για το απλό μάσημα ενός παπουτσιού αλλά μια κατεδάφιση των πάντων. Καταστροφή επίπλων, μαξιλαριών, ρούχων και οτιδήποτε άλλο βρεθεί στο δρόμο του.

Υπερβολική σιελόρροια ή λαχάνιασμα – Με το πού ακουμπάτε απλά τα κλειδιά σας, ένας σκύλος που υποφέρει από άγχος αποχωρισμού μπορεί να φαίνεται πολύ στενοχωρημένος. Αρχίζουν να του τρέχουν σάλια και να λαχανιάζει ανεξέλεγκτα. Αυτά τα συμπτώματα χειροτερεύουν όταν φεύγετε και εξακολουθούν να εμφανίζονται κατά την επιστροφή σας.

Φυλές σκύλων που είναι πιο πιθανό να υποφέρουν από άγχος αποχωρισμού

Λαμπραντόρ Ριτρίβερ

Τα Λαμπραντόρ Ριτρίβερ είναι από τα πιο αφοσιωμένα κατοικίδια. Έχουν εκτραφεί για να είναι σκύλοι εργασίας, χαρακτηριστικό που συχνά μεταφράζεται σε έντονη προσκόλληση στους κηδεμόνες τους. Ως αποτέλεσμα, έχουν πολλή ανάγκη να είναι γύρω από τους ανθρώπους τους. Αυτό μπορεί να τα στρεσάρει και να τους δημιουργήσει άγχος αποχωρισμού όταν είναι μόνα τους, ακόμη και για σύντομο χρονικό διάστημα. Για τα ζώα αυτά η διαχείριση των συμπτωμάτων άγχους αποχωρισμού θα μπορούσε να περιλαμβάνει περισσότερη καθημερινή άσκηση. Πριν φύγετε από το σπίτι, κάντε με τον σκύλο σας μια μεγάλη βόλτα ή παίξτε μαζί του. Αν τώρα τα προβλήματα επιμένουν, ίσως χρειαστεί να συμβουλευτείτε τον κτηνίατρό σας ή κάποιον εκπαιδευτή.

Τσιουάουα

Τα Τσιουάουα είναι μικροσκοπικά σκυλάκια με μεγάλες προσωπικότητες. Τους αρέσει να είναι συνέχεια με τους κηδεμόνες τους καθώς απολαμβάνουν με όλη τους την ψυχή την ανθρώπινη συντροφιά. Όταν μένουν πίσω στο σπίτι μόνα τους συχνά μπορούν να γίνουν καταστροφικά ή ακόμα και επιθετικά.

Η αντιμετώπιση ενός μικρού σκύλου που έχει άγχος αποχωρισμού μπορεί να είναι λίγο δύσκολη. Όταν αφήνετε το Τσιουάουά σας στο σπίτι μόνο του, έχετε φροντίσει να δημιουργήστε μικρότερους κλειστούς χώρους για να είναι μέσα. Γενικά οι μικροί χώροι τους αρέσουν γιατί νιώθουν ασφαλή, χαλαρά και έτσι έχουν λιγότερο άγχος.

Γερμανικοί Ποιμενικοί

Όπως τα Λαμπραντόρ Ριτρίβερ, έτσι και οι Γερμανικοί Ποιμενικοί θέλουν να ευχαριστούν τους ανθρώπους. Έχοντας εκτραφεί σαν σκύλοι εργασίας, οι Γερμανικοί Ποιμενικοί είναι πιο ευτυχισμένοι όταν ασχολούνται με κάτι. Η προστασία των κηδεμόνων τους και η συντροφιά μαζί τους είναι από τα αγαπημένα τους ”καθήκοντα”. Όταν όμως μείνουν μόνοι τους, κλεισμένοι μέσα στο σπίτι, αρχίζουν να βαριούνται και μπορεί να παρουσιάσουν σοβαρά συμπτώματα άγχους.

Όταν παρατηρήσετε ότι ο σκύλος σας αρχίζει να δείχνει σημάδια άγχους αποχωρισμού, είναι σημαντικό να ενεργήσετε ήρεμα και να κάνετε ό,τι μπορείτε για να τον παρηγορήσετε. Η βοήθεια ενός εκπαιδευτή ή ενός κτηνίατρου και σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ σημαντική.

Κόκερ Σπάνιελ

Τα Κόκερ Σπάνιελ έχουν γίνει μια από τις πιο δημοφιλείς φυλές για οικογένειες. Λόγω της προσωπικότητας, του μεγέθους και της ιδιοσυγκρασίας τους, έχει γίνει όλο και πιο δημοφιλής η μείξη των σκύλων αυτών με άλλες φυλές. Ένα παράδειγμα είναι ένα Cockapoo (Κόκερ Σπάνιελ και Πουντλ).

Δεδομένου ότι αυτές οι μικτές φυλές είναι γνωστές για την προσκόλλησή τους στους κηδεμόνες τους, είναι σημαντικό να εκπαιδευτούν από νεαρή ηλικία ώστε να μπορούν να μείνουν μόνα τους χωρίς προβλήματα. Μερικές συμβουλές για να βοηθήσετε με το άγχος αποχωρισμού του Κόκερ Σπάνιελ σας θα ήταν να βεβαιωθείτε ότι έχει αρκετά παιχνίδια για να είναι απασχολημένο όταν είναι στο σπίτι μόνο του. Δοκιμάστε να αφήσετε και την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο ανοιχτό για να του αποσπάσετε την προσοχή ενώ λείπετε.

Τζακ Ράσελ Τεριέ

Τα υπερκινητικά Τζακ Ράσελ Τεριέ είναι πανέξυπνα, παιχνιδιάρικα και θέλουν την παρέα. Είναι ευτυχισμένα όταν βγαίνουν βόλτες και μπορούν να ασκηθούν. Αν όμως μείνουν σπίτι μόνα τους για μεγάλο χρονικό διάστημα, βαριούνται, αγχώνονται με αποτέλεσμα να εμφανίζουν έντονο άγχος αποχωρισμού. Και έτσι μπορεί να γίνουν πολύ νευρικά και καταστροφικά. Με λίγα λόγια χρειάζονται έναν άνθρωπο δίπλα τους για να τα κρατήσει μακριά από τις σκανταλιές.