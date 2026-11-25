Του Βαγγέλη Παπαντώνη

Στην τελευταία ερώτηση της συνέντευξής του στο MyPortal και την Εφημερίδα “Πολιτική” ρώτησα τον Χρήστο Δήμα τι πρέπει να γίνει αν η κάλπη δεν δώσει αυτοδυναμία με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών να χαρακτηρίζει την αυτοδυναμία «δύσκολο, αλλά εφικτό στόχο». Το ενδιαφέρον όμως είναι στην επόμενη φράση. Αν δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, είπε, «οφείλουμε να διερευνήσουμε τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας».

Ο Γιώργος Γεωργαντάς πάει ένα βήμα παραπέρα. Στη συνέντευξη που θα δημοσιευτεί το Σάββατο στην «Πολιτική», ο βουλευτής Κιλκίς δηλώνει βέβαιος για την αυτοδυναμία, αλλά, αν η κάλπη πει αλλιώς, κατονομάζει το ΠΑΣΟΚ και θυμίζει τη συγκυβέρνηση του 2012.

Προς το ΠΑΣΟΚ είχε δείξει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Greece Talks. Από την άλλη, οι βουλευτές της Ν.Δ. Θόδωρος Καράογλου και Δημήτρης Καλογερόπουλος έχουν βάλει στη συζήτηση και τα κόμματα δεξιότερα της Ν.Δ.

Με τη Ν.Δ. γύρω στο 30% στην εκτίμηση ψήφου των τελευταίων δημοσκοπήσεων, όλο και περισσότεροι στη «γαλάζια» παράταξη μιλούν δημόσια για το τι θα γίνει αν δεν βγουν οι 151. Και, όπως φαίνεται, έχουν αρχίσει να διαφωνούν και για το ποιον θα πάρουν τηλέφωνο.