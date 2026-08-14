Αυτοδιοικητική αποστολή στην ιστορική Παναγία Σουμελά στην Τραπεζούντα

Ένα ταξίδι με ιδιαίτερο συμβολισμό, σε έναν τόπο βαθιά συνδεδεμένο με την ιστορία, την πίστη και τη μνήμη του Ποντιακού Ελληνισμού, προετοιμάζουν δήμαρχοι της Θεσσαλονίκης.

Από τις 20 έως τις 24 Αυγούστου θα βρεθούν στην Τραπεζούντα, με κορυφαία στιγμή της παρουσίας τους την πανηγυρική Θεία Λειτουργία, που θα τελεστεί στις 23 Αυγούστου στο ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά. Στην τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία θα προεξάρχει ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας.

Στην αποστολή θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Κεντρικής Μακεδονίας, δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο δήμαρχος Ελευθερίου Κορδελιού – Ευόσμου Λευτέρης Αλεξανδρίδης, ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης, οι δήμαρχοι Δέλτα και Λαγκαδά Γερακίνα Μπισμπίνα και Νίκη Ανδρεάδου αντίστοιχα, καθώς και ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας Μιχάλης Γεράνης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην Τραπεζούντα θα βρεθεί και ο βουλευτής ΝΔ Β’ Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Καράογλου.

Η παρουσία των αιρετών της αυτοδιοίκησης στην Παναγία Σουμελά έχει ξεχωριστή βαρύτητα, καθώς πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα του Ποντιακού Ελληνισμού και έναν τόπο όπου η θρησκευτική παράδοση συναντά την ιστορική μνήμη.

Β. Ζούκα