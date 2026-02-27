Αυτό το «αντικοινωνικό» χαρακτηριστικό είναι δείγμα υψηλής ευφυΐας

Η εσωστρέφεια μπορεί να συνδέεται με την υψηλή ευφυΐα. Το έχουν δείξει διάφορες έρευνες στο παρελθόν και το έδειξε μια νέα, που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση «British Journal of Psychology»: σύμφωνα με αυτήν, οι πιο έξυπνοι άνθρωποι δεν είναι ιδιαίτερα κοινωνικοί, παρ’ όλα αυτά αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας. Μάλιστα οι εξελικτικοί ψυχολόγοι Satoshi Kanazawa και Norman Li πιστεύουν ότι αυτή η σύνδεση συναντάται από τις προϊστορικές ακόμα κοινότητες των ανθρώπων.

Στη νέα μελέτη οι επιστήμονες αξιολόγησαν την πυκνότητα του πληθυσμού σε μια περιοχή καθώς και τη συχνότητα των κοινωνικών επαφών. Όπως παρατήρησαν, ναι μεν η κοινωνικοποίηση συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας, όχι όμως στους ανθρώπους με τη μεγαλύτερη ευφυΐα: οι τελευταίοι δηλώνουν ευτυχισμένοι ενώ είναι λιγότερο κοινωνικοί.

Πώς συνδέεται όμως αυτό το εύρημα με τους μακρινούς προγόνους μας; Στο μακρινό παρελθόν η ευτυχία συνδεόταν με την επιβίωση, απαραίτητη για την οποία ήταν η συνύπαρξη σε ομάδες. Ωστόσο οι πιο έξυπνοι άνθρωποι έχουν πιο αποτελεσματικά εργαλεία επιβίωσης, τότε και τώρα, επομένως δεν χρειάζονταν, και δεν χρειάζονται, τόσους συντρόφους στο κυνήγι, για παράδειγμα, όχι μόνο για να επιβιώσουν αλλά και για να δώσουν ένα νόημα στη ζωή τους.

Αν λοιπόν απολαμβάνετε περισσότερο τη συντροφιά ενός καλού βιβλίου ή μιας ταινίας παρά μιας μεγάλης παρέας σε κάποιο πάρτι, αυτό μπορεί να είναι ένα δείγμα υψηλής ευφυΐας.