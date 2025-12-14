Αυτό είναι το πιο σπάνιο ζώδιο

Έχετε παρατηρήσει ποτέ πως οι καλοπροαίρετοι Καρκίνοι, οι τελειομανείς Παρθένοι και οι διασκεδαστικοί Δίδυμοι είναι παντού γύρω σας; Μήπως την τελευταία φορά που συζητήσατε σε μια παρέα για ζώδια οι περισσότεροι άνηκαν στο ζώδιο του Λέοντα; Αυτό συμβαίνει επειδή δεν υπάρχει ομοιόμορφη κατανομή των ζωδίων μέσα στη χρονιά. Μάλιστα, υπάρχει ένα ζώδιο το οποίο συναντάται πιο σπάνια από άλλα. Ποιο είναι αυτό;

Ο φιλόδοξος και εργατικός Αιγόκερως. Αυτό σε έναν βαθμό οφείλεται στο γεγονός ότι στις Γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς γεννιούνται πολύ λιγότερα μωρά. Μια έρευνα από το Smithsonian Mag αναφέρει επίσης ότι τα περισσότερα μωρά γεννιούνται μεταξύ Ιουνίου και Νοεμβρίου, αφήνοντας τους πιο κρύους μήνες για περισσότερη ξεκούραση, φαγητό, και χουχούλιασμα παρά για ερωτικές συνευρέσεις.

Αυτό το ζώδιο λατρεύει την παράδοση και τους κανόνες, είναι πολύ προσγειωμένο, εργάζεται σκληρά και είναι ειλικρινές. Είναι καλός φίλος, αλλά λιγάκι δύσκολος στις σχέσεις. Θέλει να ξέρει πως τον εκτιμούν, για αυτό μην ξεχνάτε να του δείχνετε την αγάπη και τον θαυμασμό σας.

Ποιο, είναι, όμως το πιο συνηθισμένο ζώδιο;

Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Time, οι πιο συνηθισμένες μέρες γέννησης των ανθρώπων εντοπίζονται μεταξύ της 9ης και της 20ής Σεπτεμβρίου. Αυτή είναι η κύρια περίοδος της Παρθένου, οπότε αυτό είναι και το πιο συνηθισμένο ζώδιο. Η Παρθένος είναι τακτική, αγαπά πολύ το πρόγραμμα και γίνεται ιδιαιτέρως επικριτική με όσους δεν ακολουθούν τις «εντολές» της. Βέβαια, είναι και πολύ καλή στην επικοινωνία, χαρακτηριστικό που την κάνει απαραίτητο κομμάτι κάθε ομάδας.

ΠΗΓΗ MARIE CLAIRE