Αυτό είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό για να είστε επιτυχημένοι στη δουλειά σας

Η ενσυναίσθηση αποτελούσε ανέκαθεν ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά στον χώρο εργασίας. Ωστόσο, φαίνεται πως, πλέον, αποκτά ένα μεγαλύτερο νόημα και γίνεται προτεραιότητα για τα άτομα που θέλουν να κατέχουν μια ηγετική θέση.

Η επίδειξη ενσυναίσθησης είναι πολύ θετική για την ψυχολογία των ατόμων, αλλά νέα έρευνα καταδεικνύει τη σημασία της για όλους τους τομείς μιας επιχείρησης. Τα άτομα που αναλαμβάνουν διευθυντικές θέσεις και θέσεις εξουσίας πρέπει να επιδεικνύουν έναν συνδυασμό πολλών δεξιοτήτων, ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες ηρεμίας, δέσμευσης και ευτυχίας σε έναν εργασιακό χώρο και, φυσικά, για να υπάρξει καλύτερη απόδοση από τους εργαζομένους. Η ενσυναίσθηση βρίσκεται στην κορυφή αυτής της λίστας δεξιοτήτων.

Η αύξηση του άγχους και οι διαταραχές στην ψυχική υγεία

Ο όρος ενσυναίσθηση προέρχεται από το εν + συναίσθηση και μεταφράζεται στα αγγλικά ως empathy. Στην ουσία πρόκειται για την προσπάθεια μας να μπούμε στη θέση του άλλου και να κατανοήσουμε τον κόσμο μέσα από τα δικά του μάτια. Ο λόγος που η ενσυναίσθηση είναι τόσο σημαντική πλέον, έγκειται στο ότι στη διάρκεια της πανδημίας ο τρόπος ζωής και δουλειάς άλλαξε ριζικά και τα επίπεδα και τα είδη άγχους των ανθρώπων επηρεάστηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Παρακάτω οι τομείς που επηρεάστηκαν, συλλήβδην:

Ψυχική υγεία: Μια εκτεταμένη έρευνα για τη στατιστική έταιρεία Qualtrics έδειξε ότι το 42% των ανθρώπων βιώνουν, πλέον, κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας. Ακριβέστερα, το 67% των ανθρώπων που συμμετείχαν στην έρευνα βιώνουν αυξημένο στρες, τη στιγμή που η αγχώδης διαταραχή αυξήθηκε σε ποσοστό 57% και το 54% των συμμετεχόντων δηλώνουν συναισθηματικά εξαντλημένοι.

Προσωπική ζωή: Μία νέα έρευνα πάνω στην υγεία των εργαζομένων διαπίστωσε ότι όταν νιώθουμε άγχος για τη δουλειά, μειώνεται η ποιότητα του ύπνου μας. Επίσης, σύμφωνα με μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Ιλινόις, όταν οι εργαζόμενοι δέχονται αγενή σχόλια ή emails στη δουλειά, τείνουν να μεταφέρουν την αρνητικότητα και στην προσωπική τους ζωή, ιδίως στη σχέση με τον σύντροφό τους. Όταν τα όρια στον εργασιακό χώρο δεν είναι υγιή και διακριτά και υπάρχει ασυδοσία, οι εργαζόμενοι νιώθουν λιγότερο ικανοί τόσο στη δουλειά όσο και στη σχέση που έχουν με τα παιδιά τους και την ανατροφή αυτών, ισχυρίζεται έρευνα από το πανεπιστήμιο Carleton του Καναδά.

Απόδοση, εργασίες, εμπειρία πελατών: Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Academy of Management Journal διαπίστωσε ότι όταν οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν αγένεια στη δουλειά τους η απόδοσή τους μειώνεται, όπως και οι πιθανότητες να προσφέρουν τη βοήθειά τους σε άλλους, ενώ μελέτη από το πανεπιστήμιο της Georgetown έδειξε ότι η αγενής συμπεριφορά στον εργασιακό χώρο επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό αρνητικά και την εμπειρία των πελατών της εκάστοτε επιχείρησης.

Η ενσυναίσθηση συμβάλλει στα θετικά αποτελέσματα

Καθώς περνάμε δύσκολες στιγμές, παλεύουμε με την εξάντληση ή νιώθουμε πως η εργασία μας δεν μας «γεμίζει», άρα δεν είμαστε ευτυχισμένοι από αυτή, η ενσυναίσθηση μπορεί να γίνει «εργαλείο» και να συνεισφέρει πολύ θετικά τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Μία νέα έρευνα σε 889 εργαζόμενους από τον Catalyst, παγκόσμιο Mη Kερδοσκοπικό Oργανισμό που ασχολείται με τη θέση της γυναίκας στον εργασιακό χώρο, ανέδειξε τη θεαματική επιρροή της ενσυναίσθησης και τα εποικοδομητικά της αποτελέσματα:

Στην καινοτομία: Όταν οι εργαζόμενες ανέφεραν ότι αντιμετωπίζονταν με ευγένεια και ηρεμία, ήταν πιθανότερο να σκεφτούν πιο «ανοιχτά» και να έχουν καινοτόμες ιδέες.

Στην αφοσίωση στην εργασία: Το 76% των ανθρώπων που δέχονταν θετική και γεμάτη ενσυναίσθηση συμπεριφορά αποδείχθηκε πως έδειχναν περισσότερη δέσμευση και αφοσίωση στη δουλειά τους σε σύγκριση με το 32% που δέχονταν λιγότερο ευγενική συμπεριφορά.

Στην παραμονή των εργαζομένων σε μια εταιρεία: Ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των γυναικών που συμμετείχαν δήλωσαν πως ήταν απίθανο να σκεφτούν να εγκαταλείψουν μια εταιρεία που σέβεται τις συνθήκες ζωής τους.

Στη συμπερίληψη και το αίσθημα ασφάλειας: Το 50% των συμμετεχουσών ανέφεραν πως το περιβάλλον εργασίας τους δεν έκανε αποκλεισμούς ατόμων και ήταν συμπεριληπτικό, οπότε ένιωθαν πιο ασφαλείς και άνετες σε αυτό. Σε αντίθεση με το 17% που δήλωσε ότι στο περιβάλλον εργασίας του υπήρχαν διακρίσεις, άρα και μικρότερο αίσθημα ασφάλειας.

Στην προσωπική και επαγγελματική ζωή: Όταν οι γυναίκες ένιωθαν πως οι εργοδότες και οι διευθυντές τους έδειχναν μεγαλύτερη ενσυναίσθηση, δήλωσαν -σε ποσοστό 86% – ότι ήταν πιο ικανές να φέρουν σε ισορροπία την προσωπική και την επαγγελματική τους ζωή.

Στην ψυχική υγεία: Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα, όταν οι εργοδότες, οι διευθυντές και οι υπεύθυνοι έδειχναν μεγαλύτερα ποσοστά συμπόνοιας και ενσυναίσθησης, οι υπάλληλοι και οι εργαζόμενοι ανέφεραν λιγότερα προβλήματα ψυχικής και ψυχολογικής φύσης. Η ψυχική τους υγεία, δηλαδή, ήταν πολύ καλύτερη σε σύγκριση με εκείνους που η ενσυναίσθηση δεν ήταν στο πλάνο συμπεριφοράς στο εργασιακό περιβάλλον.

Η ενσυναίσθηση είναι στοιχείο της ανθρώπινης φύσης

Σε μία μελέτη από το Πανεπιστήμιο Lund, παιδιά δύο ετών έδειξαν δείγματα ενσυναίθησης και εκτίμησης της ψυχικής κατάστασης του άλλου, ενώ έρευνα του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια διεπίστωσε πως όταν κάποιος φίλος ή αγαπημένος άνθρωπος βρίσκεται σε κίνδυνο ή βιώνει μια τραυματική εμπειρία στον εγκέφαλο μας ενεργοποιούνται τα ίδια σημεία με εκείνα που ενεργοποιούνται όταν κινδυνεύουμε οι ίδιοι. Όλα τα παραπάνω συντελούν στο να θεωρείται η ενσυναίσθηση ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς τόσο στην εργασιακή όσο και στην προσωπική ζωή.

Πώς να δείχνετε ενσυναίσθηση στον εργασιακό χώρο

Υπάρχουν δύο τρόπο για να επιδείξετε ενσυναίσθηση. Ο ένας είναι να σκεφτείτε τι θα σκεφτόσασταν αν βρισκόσασταν στη θέση του άλλου και ο δεύτερος να αναλογιστείτε πώς θα νιώθατε. Βέβαια, αυτό από μόνο του δεν αρκεί, καθώς απόλυτα επιτυχημένος θα ήταν ένας άνθρωπος σε θέση εξουσίας που θα εξέφραζε τις ανησυχίες του και έπειτα θα περίμενε να ακούσει τους προβληματισμούς των εργαζομένων του. Δεν χρειάζεται να είστε ειδικοί στην ψυχική υγεία για να τα καταφέρετε. Μια ανθρώπινη και γεμάτη σεβασμό συμπεριφορά αρκεί. Κάντε ερωτήσεις που δείχνουν ενδιαφέρον και δείξτε ειλικρινή προσοχή.

Μπορεί η ενσυναίσθηση να μην αποτελεί κάποια καινούρια ανακάλυψη, αλλά, πλέον, αποκτά ένα ολοκαίνουριο νόημα, αφού με τα νέα δεδομένα θεωρείται το πιο δυναμικό χαρακτηριστικό όσων επιθυμούν να αναρριχηθούν στον εργασιακό στίβο – και όχι μόνο.