Αυτό είναι το νέο Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Γνωστό έγινε σήμερα το νέο Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης με τον πρόεδρο κ. Παντελή Φιλιππίδη να ανανεώνει τη θητεία του.

Αναλυτικά ο Εμπορικός Σύλλογος αναφέρει:

Συγκροτήθηκε σε Σώμα σήμερα, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, στο οποίο εξελέγη Πρόεδρος ο κ. Παντελής Φιλιππίδης.

Η συγκρότηση σε Σώμα έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παντελής Φιλιππίδης

Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νίκος – Θεόδωρος Χιονίδης

Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυριάκος Ποζρικίδης

Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαρία Χαραλαμπίδου

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Νίκος Ιωάννου

ΤΑΜΙΑΣ: Γιώργος Γονιάδης

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης κ. Παντελής Φιλιππίδης έκανε την εξής δήλωση:

«Η εμπιστοσύνη των συναδέλφων να συνεχίσω να υπηρετώ τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης από τη θέση του Προέδρου αποτελεί για μένα μεγάλη τιμή και ευθύνη. Μαζί με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα εργαστούμε με συνέπεια και ενότητα, ώστε ο Σύλλογος να παραμείνει ισχυρός εκφραστής των θέσεων και των αναγκών του εμπορικού κόσμου.

Το εμπόριο και η υγιής επιχειρηματικότητα αποτελούν βασικούς πυλώνες της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής ευημερίας. Με υπεύθυνο θεσμικό λόγο και ουσιαστικές συνεργασίες, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τις απαραίτητες πολιτικές και πρωτοβουλίες που θα στηρίξουν τις επιχειρήσεις και θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της αγοράς».