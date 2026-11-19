Αν ζούσαμε στο 2010 και ξεκινούσαμε μία νέα σχέση απλώς θα αλλάζαμε το status της σχέσης στην αντίστοιχη επιλογή του προφίλ μας στο Facebook ή δεν θα κάναμε τίποτα περισσότερο από το να ανακοινώναμε τη σχέση στους δικούς μας ανθρώπους δια ζώσης. Στην εποχή της κυριαρχίας των social media, όμως, το να ξεκινήσεις μία καινούρια σχέση σημαίνει, μαζί με τα άλλα, και την εύρεση ενός ιδιαίτερου τρόπου ανακοίνωσης αυτής της σχέσης στην πλατφόρμα του Instagram.

Θα έχετε παρατηρήσει και εσείς σε λογαριασμούς φίλων (μπορεί να το έχετε κάνει, κιόλας) πως ξαφνικά εμφανίζονται stories με δύο ποτήρια κρασί, ένα χέρι να κρατά ένα άλλο χωρίς να φαίνεται πρόσωπο, ένα τραπέζι στρωμμένο για δύο, αλλά κανένα tag και άλλες παρόμοιες αναρτήσεις που μας προκαλούν την απορία: ποιο να είναι αυτο το δεύτερο άτομο;

Τι είναι το soft-launch

Όλη αυτή η διαδικασία της κρυφής-φανερής ανάρτησης έχει όνομα. Λέγεται “boyfriend soft launch”, όρος που προέρχεται από τον χώρο του marketing και αναφέρεται στα προϊόντα που έχουν αρχίσει να διαφημίζονται αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμα για την αγορά.

Το soft launch έχει διάφορες μορφές: μπορεί να είναι μία φωτογραφία που δείχνει εσάς ολόκληρες και ένα κομμάτι από τα ρούχα του αγοριού σας. Μπορεί να φαίνεται ένα σημείο από το χέρι του φίλου σας πάνω στο τραπέζι ή λίγο από το παπούτσι του στη φωτογραφία σας από την παραλία. Μπορεί να είναι στο story σας μπορεί και στο feed σας, αλλά όπως και να έχει θα είναι μια ξεκάθαρη φωτογραφία με ένα αμφιλεγόμενο μήνυμα – status της σχέσης.

Σύμφωνα με την digital marketer, Jenna Fischer, η οποία μίλησε για το soft launch σε ένα TikTok video που έγινε viral, το soft launch είναι διαφορετικό για τα δύο φύλα: «Τα κορίτσια θα ποστάρουν μία φωτογραφία από ένα εστιατόριο, το πρόσωπο του αγοριού δεν θα φαίνεται και ενώ το εστιατόριο θα γίνει tag, εκείνος θα μείνει στην απέξω. Τα αγόρια από την άλλη, θα ποστάρουν μία φωτογραφία του εαυτού τους και θα ταγκάρουν την κοπέλα σε αυτή ή στην περιγραφή από κάτω».

Οι διάσημοι που το δοκίμασαν

Το soft launch τα τελευταία χρόνια θεωρείται κάτι δεδομένο, ακόμα και διάσημοι, όπως η Kourtney Kardashian, ανακοίνωσαν τη σχέση τους με αυτόν τον τρόπο. Η διάσημη περσόνα αποκάλυψε πως ξεκίνησε να βγαίνει με τον Travis Barker μέσω μια φωτογραφίας που έδειχνε πιασμένα τα χέρια τους. Η Jennifer Lopez, η οποία πρόσφατα παραδέχτηκε πως θέλει να ξαναπαντρευτεί, επιβεβαίωσε τις φήμες για τη σχέση της με τον Ben Affleck μέσα από μια σειρά φωτογραφιών στο Instagram.

Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, πως η συγκεκριμένη τάση δεν είναι μια μόδα της νέας γενιάς, αλλά ένα trend, το οποίο μάλλον ήρθε για να μείνει και υιοθετούν και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Γιατί είναι θετικό, σύμφωνα με την ειδικό

Το soft-launching, δείχνει μία λαχτάρα, ένα μυστήριο, που εντείνει και τον πρώτο ενθουσιασμό στη σχέση. Παράλληλα, τα μηνύματα που θα λάβουμε και θα μας ρωτούν για το ποιος είναι δίπλα μας, μας κάνουν να νιώθουμε λιγάκι… celebrities – και, ας το παραδεχτούμε, μας αρέσει.

H ειδικός πάνω στις σχέσεις και τα ραντεβού, σύμβουλος και coach, Sarah Louise Ryan, ισχυρίζεται πως αυτή είναι μια καθόλα αποδεκτή τακτική, αν κάποιος δεν νιώθει έτοιμος να ανακοινώσει ξεκάθαρα τη σχέση του. «Είναι ένας ήπιος τρόπος για να δείξεις πως δεν είσαι πια μόνος ή ότι προς το παρόν ξεκίνησες να βγαίνεις ραντεβού με κάποιον. Θα μπορούσαμε, επίσης, να πούμε πως είναι ένας τρόπος να εξετάσεις το πού βρίσκεται και το άλλο άτομο αναφορικά με τη σχέση σας και το γεγονός της αποκάλυψής της στα social media».

Όπως και να έχει, πλεόν, κανείς δεν αναρτά φωτογραφία της σχέσης του χωρίς να έχει προηγηθεί το soft-launching. Πράγμα που δεν είναι απαραίτητα κακό, καθώς όταν μέναμε μόνο στο Facebook και τις άμεσες αναρτήσεις στο Instagram (boyfriend reveal) και η σχέση τελείωνε, ήταν πολύ δύσκολο να διαγράψεις τις αναρτήσεις ή το άλλο άτομο από «φίλο» σου.

Οι προσωπικές εμπειρίες

Το boyfriend reveal, όπως αποκαλείται η τακτική της άμεσης αποκάλυψης της σχέσης, είναι πλέον ξεπερασμένο, ενώ το boyfriend soft launch γίνεται όλο και πιο δημοφιλές. «Δεν είναι απλώς αυτό που πρέπει να κάνεις αυτή την περίοδο αν έχεις μια καινούρια σχέση, αλλά και το λογικό», λέει η 26χρονη Iris sto Refinery 29 για τη δική της εμπειρία. «Έκανα soft launch έναν μήνα μετά την αρχή της σχέσης μου. Μάλιστα, στα stories μου δεν φαινόταν ποτέ το αγόρι μου, ούτε καν κάποιο δικό του αντικείμενο. Τις πρώτες ημέρες ήθελα τόσο πολύ να το μοιραστώ με φίλους και γνωστούς τον ενθουσιασμό μου, αλλά συγκρατήθηκα. Δεν ήθελα να το ανακοινώσω και μετά να χωρίσω».

Η 20 χρονη Evie, θεωρεί το soft launching κάτι πολύ θετικό και θεμιτό, ενώ «βάζει στο παιχνίδι» έναν ακόμα παράγοντα, αυτόν του πρώην. «Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ενημερώσεις τους ανθρώπους, χωρίς να γίνεσαι διαχυτικός ή έξτρα αποκαλυπτικός. Επιπλέον, ο πρώην σύντροφός μου και οι δικοί του με ακολουθούν ακόμα στο Instagram, οπότε αυτός ήταν ο καλύτερος τρόπος για να δείξω σε όλους ότι έχω προχωρήσει».

Viral τάση

Πέρα από το video που παρουσιάσαμε παραπάνω, το soft launch έχει γίνει viral σε όλα τα social. To πιο δημοφιλές tweet αναφέρει: «Λατρεύω να βλέπω soft launches σχέσεων που κρατούν μήνες. Ένα χέρι στην άλλη πλευρά του τραπεζιού, στη γωνία της εικόνας; Ή ακόμη μία μυστηριώδης ανθοδέσμη στο story σου; Ένα δωμάτιο ξενοδοχείου; Είναι σαν να επενδύεις σε αυτό». Όσο για το ποια εποχή γίνονται τα περισσότερα soft launches; Το φθινόπωρο! Οπότε έχετε αρκετό καιρό ακόμα για να σκεφτείτε αν θα ακολουθήσετε ή όχι την τάση.