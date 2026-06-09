Αυτή είναι η αγαπημένη κρυψώνα της γάτας στο σπίτι – Γιατί την επιλέγει

Όταν υιοθετούμε μια γάτα, της αγοράζουμε κρεβάτι, μαξιλάρι, κουβέρτες, μπολ για τροφή και νερό και, φυσικά, παιχνίδια.

Ψάχνουμε να βρούμε ό,τι πιο καινούριο υπάρχει σε αξεσουάρ, παιχνίδια, κατασκευές, για να κρατήσουμε απασχολημένη την φουντωτή μας φίλη. Εκείνη πώς αντιδράει σε αυτά; Με το να είναι ο εαυτός της και να προτιμάει τα δικά της παιχνίδια, αλλά και τρόπους να ψυχαγωγείται.

Μια από τις αγαπημένες της ασχολίες είναι να κρύβεται στα πιο απίθανα σημεία, βάζοντας γρίφους σε εμάς που ψάχνουμε να τη βρούμε. Οι πιο έμπειροι γατογονείς όμως ξέρουν πως η ιδανική κρυψώνα για μια γάτα είναι ένα χαρτόκουτο.

Γιατί οι γάτες αγαπούν τις κούτες;

Για εμάς τους ανθρώπους οι κούτες είναι ένα αντικείμενο που το χρησιμοποιούμε για αποθήκευση και μεταφορά, το οποίο όταν δεν είναι λειτουργικό, το πετάμε. Για τη γάτα όμως, είναι πολλά περισσότερα, είναι κάτι σαν παιδότοπος, με πολλές επιλογές. Ας το αναλύσουμε αυτό λίγο περισσότερο, έτσι ώστε να πλησιάσουμε στον τρόπο που σκέφτεται το αιλουροειδές μας και όλα φυσικά τα αιλουροειδή.

1. Είναι η αγαπημένη τους κρυψώνα

Η γάτα είναι ένας θηρευτής, που ακόμη κι αν έχει μάθει να κοιμάται στον καναπέ μας, το ένστικτό της για επιβίωση και κυνήγι εξακολουθεί να υπάρχει και να εμφανίζεται όποτε χρειάζεται. Όταν κρύβεται μέσα σε μια κούτα, νιώθει ότι προστατεύεται από τυχόν απειλές ή ότι παραμονεύει για ένα θήραμα. Τι μπορεί να είναι αυτό το θήραμα; Από την ηλεκτρική σκούπα, μέχρι ένα έντομο.

2. Νιώθουν ασφάλεια

Μέσα σε μια κούτα, η γάτα νιώθει ασφάλεια και μακριά από αυτά και αυτούς που την ενοχλούν. Οι δυνατοί θόρυβοι, η ανεπιθύμητη συμπεριφορά κάποιων ανθρώπων είναι πράγματα που προσπαθεί να αποφύγει και δεν θα τα καταφέρει αν παραμείνει σε κοινή θέα. Ο μικρός χώρος της κούτας τής προσφέρει ασφάλεια, ησυχία και την ελευθερία να κάνει ό,τι θέλει, μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα. Εξάλλου, τη μισή και παραπάνω μέρα το πιο πιθανό είναι να κοιμάται.

3. Νιώθουν ζεστασιά

Η γάτα λατρεύει τις υψηλές θερμοκρασίες, εκτός όταν έχει έξω καύσωνα. Η κούτα «κλειδώνει» τη θερμότητα και δημιουργεί μια μοναδική αίσθηση ζεστασιάς στο ζωάκι, το οποίο κουλουριάζεται και απολαμβάνει τον υπνάκο του. Άρα, δεν θα πρέπει να αγχωνόμαστε αν δεν έχει την αγαπημένη της κουβέρτα, αφού η κούτα την κρατάει μια χαρά στη σωστή θερμοκρασία.

4. Είναι ένας τρόπος να μη νιώθουν άγχος

Σύμφωνα με μια έρευνα που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης, οι γάτες που υιοθετήθηκαν από καταφύγια και είχαν άγχος, το ξεπέρασαν πιο εύκολα, όταν οι κηδεμόνες τους τους πρόσφεραν κούτες για κρυψώνα. Όσες γάτες δεν είχαν κούτες άργησαν να προσαρμοστούν στο νέο τους σπίτι και επεδείκνυαν πιο επιθετική και νευρική συμπεριφορά.

5. Μεταμορφώνουν την κούτα σε παιχνίδι

Η υφή του χαρτονιού, το μικρό και κατάλληλο σχήμα της κούτας, που είναι ιδανικό για τη γάτα, αποτελούν στοιχεία για να γίνει το αγαπημένο της παιχνίδι. Μπορεί να ξύσει όπως στο ονυχοδρόμιο, να το δαγκώσει, να προσπαθήσει να το διαλύσει και να εκτονωθεί δημιουργικά. Είναι μεγάλη η χαρά της όταν μπαίνει σε μια νέα κούτα, γιατί είναι σαν να της ανοίγει ένας ολόκληρος νέος κόσμος για να εξερευνήσει.

Γιατί δεν αρέσει στη γάτα μας να παίζει – Τι μπορούμε να κάνουμε

Υπάρχουν κηδεμόνες που βλέπουν την γάτα τους να δείχνει αδιάφορη, ακόμα και να απομακρύνεται όταν της προσφέρουν κάποιο παιχνίδι.

6. Αφήνουν τη μυρωδιά τους

Η όσφρηση είναι μια από τις πιο δυνατές αισθήσεις της γάτας, ειδικά όταν πρόκειται για τη δική της μυρωδιά. Νιώθει ασφάλεια και αυτοπεποίθηση όταν αφήνει τη μυρωδιά της πάνω σε εμάς και σε κάθε άνθρωπο που συμπαθεί και εμπιστεύεται, πάνω στο κρεβάτι της, και στα υπόλοιπα σημεία που περνάει το χρόνο της. Μέσα στο μικρό χώρο της κούτας, η μυρωδιά κατακλύζει τον χώρο, ικανοποιώντας ακόμη περισσότερο την ανάγκη της για ασφάλεια.

Μπορεί για εμάς μια κούτα να φαίνεται ένα αντικείμενο που πιάνει χώρο, όμως για τη γάτα, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον περιβάλλον. Εκεί μέσα μπορεί να βρει την ησυχία της, αλλά και να εκτονώσει τα ένστικτά της. Άρα, ακόμη κι αν δεν έχουμε μία στο σπίτι, μπορούμε να πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ να ζητήσουμε. Είναι σίγουρο πως η γάτα μας θα μας χαρεί πολύ.